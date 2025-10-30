Salomé Pradas rompe su silencio y apunta a Carlos Mazón: "Se tiene que saber la verdad"

La ex consellera encargada de gestionar emergencias durante la DANA de Valencia que dejó más de 200 muertos, Salomé Pradas, ha reclamado que se conozca "toda la verdad" sobre la gestión de la DANA, según transmite su entorno en declaraciones al periódico Artículo 14.

Pradas estaba al frente del Cecopi el 29 de octubre de 2024, una reunión convocada a las 17:00 horas mientras que el presidente, Carlos Mazón, estaba comiendo en un reservado del restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

La ex consellera es la única responsable directa que pagó la responsabilidad de la DANA, puesto que se vio obligada a abandonar tras la catástrofe junto a la también ex consellera Nuria Montes, acusada de "falta de empatía" por el tono de sus declaraciones a las víctimas sobre el acceso a la morgue. Pradas es, además, la única miembro del Consell imputada, junto a su ex número 2, Emilio Argüeso.

"¿Dónde estaba Mazón en las horas más críticas?"

El entorno de Salomé Pradas transmite a Artículo 14 que Pradas ahora se ha recuperado y no se siente una víctima política, puesto que considera únicas víctimas a las personas directamente afectadas por la DANA. Además, ha retomado su trabajo en la abogacía y como docente en una universidad de Castellón, donde reside.

En todo caso, pide que se conozca "toda la verdad" porque "las víctimas se lo merecen". Ante esta necesidad, Salomé Pradas no duda en lanzar una cuestión que ha rodeado toda la gestión de la DANA alrededor de la figura de Carlos Mazón: "¿Dónde estaba en las horas más críticas de la emergencia?".

El entorno de Pradas asegura que no tiene constancia del lugar. Por el momento, se sabe que Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro hasta pasadas las 18.30 horas, que después caminó en sentido contrario al Palau de la Generalitat para acompañar a Maribel Vilaplana a un aparcamiento, cuando ya había muertos. Después, hay un lapso de 37 minutos en el que no contestaba llamadas. A las 20:00 horas llegó al Palau cambiado de ropa y a las 20:28 horas al Cecopi. Para entonces ya se había mandado el tardío mensaje ES-Alert y se habían registrado la mayoría de muertes.

Pradas habría transmitido a Mazón que la situación aquella jornada "era muy fea" y que "a partir de las siete de la tarde" Mazón pareció reaccionar, aunque tardó en llegar a la reunión de emergencias, puesto que no se presentó hasta las 20:28 horas.

Salomé Pradas intentó llamar sin éxito a Mazón en las horas más críticas de la DANA para enviar el mensaje ES-Alert: se envió casi dos horas después

El listado de llamadas entregado a la comisión de investigación de la DANA certifica las conversaciones entre Pradas y Mazón. A las 18:30 horas hubo una llamada, cuando Mazón abandonó El Ventorro. Ambos no volvieron a hablar hasta las 19:43 horas, es decir, más de una hora después.

Entre medias de ambas llamadas, hay otros dos intentos de conversación. Son llamadas que lanzó Pradas a Carlos Mazón y que no tuvieron respuesta. La primera se produjo a las 19:10 horas y la siguiente a las 19:36.

El entorno de la ex consellera ha asegurado que ambos intentos de comunicación se produjeron para informar al presidente valenciano de la decisión de enviar el mensaje masivo ES-Alert, aunque remarca que "no se esperó a nadie para tomar la decisión". Desde la primera llamada de las 18:30 horas hasta el envío de ES-Alert a las 20:11 horas pasaron casi dos horas críticas.

Durante la conversación, el entorno de Salomé Pradas defiende que estuvo "donde tenía que estar" y siempre "al pie del cañón", incluso los siguientes días, cuando visitó algunos de los municipios más afectados por la DANA.

La ex consellera vuelve a apuntar también a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que vuelve a atribuir responsabilidad en la catástrofe, siguiendo su línea de defensa: "¿Por qué no informó al Cecopi del desbordamiento del caudal y de la peligrosidad del barranco del Poyo?".