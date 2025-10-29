Sale a la luz a dónde fue Carlos Mazón tras despedirse de Maribel Vilaplana en un parking

Los Replicantes
El presidente valenciano estuvo comiendo durante la tarde de la DANA en el restaurante El Ventorro y las alertas no llegaron hasta las 20:11.

El presidente valenciano Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | RRSS (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

29 Octubre 2025 12:04 (hace 16 horas)

La actuación del presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la trágica DANA en Valencia que dejó más de 200 muertos ha generado controversia. A pesar de que las alertas se extendieron desde el día anterior, el Gobierno autonómico no decretó medidas especiales ni envió mensajes pidiendo extremar las precauciones.

La riada sorprendió a muchos ciudadanos a media tarde en plena calle. Muchos de ellos se encontraban recogiendo el coche en un aparcamiento, paseando, visitando centros comerciales, trabajando o en su casa, un piso bajo.

Durante la peor parte de la tragedia, el Gobierno valenciano mantuvo su agenda. Carlos Mazón se reunió con dirigentes empresariales y sindicatos, para después marcharse a comer con la periodista Maribel Vilaplana a un reservado del restaurante El Ventorro.

El encuentro entre ambos se produjo a las 15:00 horas, según el presidente valenciano para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica À Punt. Sin embargo, la comida se extendió hasta pasadas las 18:30 horas, y luego acompañó a la periodista a un aparcamiento precisamente en sentido contrario al Palau de la Generalitat.

Después de ello, hay un lapso de 37 minutos en el que no hay constancia sobre dónde estaba Mazón o qué se encontraba haciendo. El presidente no llegó hasta las 20:00 horas, cambiado de ropa, para luego marcharse al Cecopi, ya con multitud de víctimas mortales.

Qué hacía Carlos Mazón tras despedirse de Maribel Vilaplana: la revelación de un testigo

Ante la incógnita que despierta la actitud de Carlos Mazón, el director de ElDiario en Valencia, Sergi Pitarch, ha revelado en declaraciones a laSexta que el presidente valenciano se marchó a su casa a ducharse, cambiarse de ropa y descansar tras la comida con la periodista Maribel Vilaplana durante la DANA. Además, previamente había seguido un trayecto contrario al Palau para acompañar a la periodista al aparcamiento después de comer juntos durante casi cuatro horas.

"Entre el domicilio de Mazón en Valencia, el Ventorro y el parking, hay 10 minutos de diferencia", ha explicado Pitarch. En cuanto al cambio de ropa, hay dos fuentes que lo acreditan: "Él sale sobre las 14:45 horas del Palau con traje, corbata y un paraguas, y vuelve a las 20:00 sin paraguas, sin corbata, sin chaqueta de traje, y un jersey amarillo por encima".

Carlos Mazón se cambió de ropa antes de aparecer en el Cecopi a última hora de la tarde
Carlos Mazón se cambió de ropa antes de aparecer en el Cecopi a última hora de la tarde Captura

Por todos estos detalles, el periodista insiste en que "no cuadran los tiempos". "Si hubieran salido a la hora que dicen, tendrían que haber llegado mucho antes, con lo cual habría hecho una parada y habría ido a su casa porque no creo que tuviera ropa de recambio en El Ventorro".

En todo caso, Pitarch considera que "Mazón podría acabar con toda la polémica si entregara el listado de su coche oficial o si saliera y explicara dónde estaba y dónde fue, y explicara dónde se cambió de ropa". Detalles sobre su actuación aquella fatídica jornada que han reclamado las asociaciones de víctimas e incluso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

