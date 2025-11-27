El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez persona non grata: exige su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves, 27 de noviembre, como persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La moción también exige que dimita de su cargo inmediatamente.

La propuesta fue presentada en el pleno por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que fue expulsado de VOX en 2024 por abstenerse en la votación de presupuestos del PP en aquel ejercicio. Ahora, la ultraderecha ha aprobado la propuesta, al igual que el PP; mientras que PSOE y Unidas Podemos consideran que es "un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata".

José Ramón Conesa ha defendido que el Gobierno de España "se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia" y que se ha forjado mediante "pactos contra natura", que han sido apoyados "por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas".

El concejal José Ramón Conesa ha planteado la propuesta VOX

El edil no adscrito ha destacado que Pedro Sánchez "tiene imputado a todo su entorno más cercano" y que, en estos momentos, se está viendo cada vez más "acorralado por la justicia", por lo que ha defendido que debe abandonar su cargo cuanto antes.

PP y VOX lo apoyan

La propuesta ha salido adelante por el apoyo de las formaciones conservadoras. El PP, con el mayor número de votos, defiende que "Pedro Sánchez ha degradado la democracia y ha hecho trizas la división de poderes" y le acusan de desplegar "políticas intervencionistas que nos han llevado a una situación económica dramática", según su representante Rosa González, que en todo caso ha defendido que "a Sánchez hay que derrotarlo en las urnas".

Por su parte, la concejala de VOX, Lorena González, ha defendido que la moción debe salir adelante por "los numerosos casos de corrupción, por aliarse con traidores a España y hacer de la mentira y el engaño su principal bandera política".

Las formaciones progresistas han criticado la medida. Desde el PSOE, su edil José González, ha criticado que VOX se alinee con un concejal no adscrito al que "hasta ahora no reconocía" y ha defendido medidas como la subida de las pensiones o el SMI para recalcar que se busca "crear una cultura del odio".

Por su parte, desde Unidas Podemos han recordado que el concejal protagonizó "en septiembre un episodio bochornoso de exaltación del franquismo" y ha rechazado los planteamientos de quien "enaltece dictaduras".

La moción logra un total de 16 votos a favor y 9 en contra. Esta iniciativa sale adelante, aunque en realidad solo tiene repercusiones simbólicas, pero no efectos jurídicos. El Tribunal Constitucional mantiene que no vulnera el honor de las personas.