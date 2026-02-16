Los Replicantes
Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

El plan moviliza 23.000 millones para alquiler asequible y busca atraer inversión privada "sin especular", con el ICO al mando.

España Crece, pretende movilizar 23.000 millones de euros en inmuebles a través del ICO. Foto: CC
Ainhoa Pino

16 Febrero 2026 17:00 (hace 3 horas)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida este lunes 16 de febrero durante un acto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en el que se presentaron los detalles del nuevo fondo soberano "España Crece".

En concreto, Sánchez avanzó que el fondo financiará la construcción de hasta 15.000 viviendas al año destinadas a alquiler asequible, con una movilización de hasta 23.000 millones de euros en el segmento de vivienda.

Detrás del instrumento estará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que lo gestionará y actuará como "catalizador" para atraer inversión privada. El fondo se nutrirá de recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 10.500 millones en préstamos no utilizados y 2.800 millones en transferencias no reembolsables. Además, el diseño prevé que esa base permita escalar la capacidad de financiación con instrumentos de deuda y coinversión privada.

Un fondo con músculo público y coinversión privada

El Ejecutivo plantea que el "vertical" de vivienda del fondo movilice hasta 23.000 millones, con una combinación de recursos públicos y privados: 14.000 millones de origen público y 9.000 millones privados. La ambición de "España Crece" es mayor en conjunto: el Gobierno sostiene que, mediante apalancamiento y coinversión, el vehículo podría llegar a movilizar hasta 120.000 millones en distintos ámbitos, no solo en vivienda.

El objetivo: aumentar la oferta en alquiler asequible

La apuesta se dirige a incrementar la oferta de alquiler asequible y el Gobierno defiende que el impulso permitiría elevar el parque en más de un 10%. En ese marco, el plan abre la puerta a fórmulas para abaratar y acelerar tiempos, como la construcción industrializada, para que la financiación se traduzca en vivienda terminada y disponible.

Sánchez, además, apeló a atraer capital privado sin ánimo especulativo, con retornos ajustados al riesgo, en un intento de blindar el enfoque social del programa de vivienda.

Calendario y próximos pasos

El anuncio se enmarca en el tramo final del despliegue del Plan de Recuperación. Según RTVE, el Gobierno presenta "España Crece" como un instrumento para prolongar el impulso inversor cuando el ciclo de fondos europeos termine en agosto de 2026, con la intención de que el nuevo esquema esté operativo a partir de septiembre.

A partir de ahí, el aterrizaje dependerá de cómo se concreten las operaciones y los socios privadospara convertir financiación en viviendas efectivas.

¿Fondo soberano o reaprovechamiento?

La iniciativa llega también con discusión política. El Partido Popular (PP) ha cuestionado que se trate propiamente de un "fondo soberano" y su vicesecretario económico, Alberto Nadal, lo ha presentado como una fórmula para reorientar préstamos europeos no utilizados. El Gobierno replica que el instrumento es útil para canalizar inversión y sostener el ritmo inversor más allá del calendario europeo.

