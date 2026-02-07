Guía de todas las ayudas y subvenciones del Gobierno en 2026: requisitos y pasos

- 1 Ayudas a la vivienda y rehabilitación energética
- 2 Movilidad sostenible: Plan Auto+ y ayudas a vehículos eléctricos
- 3 Apoyo a jóvenes
- 4 Ayudas para empresas, autónomos e innovación
- 5 Deportes y cultura
- 6 Otras ayudas y subvenciones
- Cómo acceder a las ayudas del Gobierno en 2026
En 2026, el Gobierno de España ha consolidado y puesto en marcha un amplio conjunto de ayudas públicas y subvenciones destinadas a apoyar a ciudadanos, familias, autónomos, empresas y entidades en sectores clave como la vivienda, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la formación, la innovación o la cohesión territorial.
Estas medidas responden tanto a compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como a decisiones recientes del Consejo de Ministros para impulsar la economía, facilitar el acceso a servicios básicos y reforzar políticas sociales y productivas. A continuación, recopilamos con detalle las principales ayudas, sus objetivos, requisitos y cómo acceder a cada una de ellas.
1 Ayudas a la vivienda y rehabilitación energética
El Gobierno ha confirmado que durante 2026 seguirá vigente el paquete de ayudas a la mejora de la eficiencia energética en viviendas, que permite obtener subvenciones de hasta 3.000 euros por vivienda para actuaciones que reduzcan el consumo de energía en calefacción o climatización. Esta línea forma parte de las políticas de transición energética y apoyo a los hogares para reducir el gasto energético.
Requisitos fundamentales
Cómo solicitar: A través de la sede electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana o de las plataformas habilitadas para cada año de ejecución.
Además, las ayudas al alquiler y a la compra de vivienda continúan siendo gestionadas tanto por el Gobierno central como por las comunidades autónomas, que adaptan las convocatorias a las necesidades locales.
En 2026, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé movilizar recursos importantes para aliviar las cargas de coste en el acceso a la vivienda, con especial atención al alquiler social y a colectivos vulnerables.
2 Movilidad sostenible: Plan Auto+ y ayudas a vehículos eléctricos
El tradicional Plan MOVES III, que ofrecía incentivos para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de recarga, concluyó a finales de 2025.
Para 2026, el Gobierno ha implementado el Plan Auto+, parte de la estrategia España Auto 2030, con el objetivo de facilitar la adquisición de vehículos eléctricos a través de subvenciones directas gestionadas desde el Ministerio de Industria y Turismo.
Este nuevo modelo concentra una partida de 400 millones de euros en ayudas directas a compradores de coches eléctricos en 2026, con la intención de acelerar la transición hacia una flota automovilística más limpia y cumplir los objetivos climáticos y de competitividad industrial.
Requisitos principales
Cómo solicitar: Mediante los canales habilitados por el Ministerio de Industria y Turismo, a menudo gestionados desde el punto de venta (concesionario) o la sede electrónica del organismo convocante.
3 Apoyo a jóvenes
El inicio de 2026 ha traído consigo la activación de diversas líneas de ayuda dirigidas a jóvenes, que forman parte de las políticas sociales y de fomento del empleo y la autonomía personal. Estas ayudas incluyen programas de apoyo al empleo, vivienda, formación o movilidad juvenil, y su acceso suele estar abierto desde el 1 de enero.
Requisitos generales (según la convocatoria):
Cómo solicitar: Consultando las bases publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o los boletines autonómicos, y presentando la solicitud por vía telemática en los portales correspondientes al programa de ayuda.
4 Ayudas para empresas, autónomos e innovación
Ayudas para proyectos innovadores y lucha contra la despoblación
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó a finales de 2025 una convocatoria con un presupuesto de 52 millones de euros para financiar proyectos innovadores que contribuyan a la transformación territorial y a la lucha contra la despoblación. Estas ayudas pueden cubrir hasta el 90 % de los costes del proyecto, con un máximo de 300 000 euros por entidad beneficiaria.
Beneficiarios: Entidades locales, sin ánimo de lucro, pymes, autónomos y organizaciones de la economía social.
Cómo solicitar: Presentando propuestas completas en el plazo publicado en la convocatoria, generalmente a través de la sede electrónica del MITECO o de la plataforma centralizada de subvenciones del Gobierno.
Plan de ayudas para la digitalización de datos (Data Spaces Kit)
Otra línea relevante para empresas y administraciones es el programa Data Spaces Kit, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y gestionado por Red.es, con una dotación de hasta 60 millones de euros para fomentar la integración en espacios sectoriales de datos con el objetivo de estimular la innovación y la competitividad.
Cómo solicitar: Las bases y circuitos de aplicación suelen publicarse en el BOE, con solicitudes por orden de llegada hasta agotar fondos.
Adicionalmente, el tejido productivo continúa beneficiándose de otras ayudas orientadas a la consolidación de empresas, mejoras tecnológicas y planes de inversión que son convocadas periódicamente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado con fondos europeos). La base de datos de subvenciones del Estado central (BDNS) recopila todas estas líneas y permite consultar requisitos y plazos.
5 Deportes y cultura
El Gobierno ha reforzado su apoyo al sector deportivo mediante la aprobación de un paquete de subsidios por valor de más de 21 millones de euros para la organización de eventos deportivos, la promoción de la igualdad de género y la mejora de infraestructuras, así como para proyectos innovadores que potencien la competitividad internacional de equipos y deportistas.
Cómo solicitar: Las federaciones, clubes y organizaciones interesadas deben atender a las convocatorias del Consejo Superior de Deportes y a los requisitos establecidos en los decretos correspondientes.
6 Otras ayudas y subvenciones
Además de las líneas anteriores, el Gobierno central mantiene otras ayudas sectoriales y específicas que pueden interesar a distintos colectivos:
Algunos de estos programas tienen plazos de solicitud concretos que se difunden en fechas previas a su apertura anual. Para no perder oportunidades, es recomendable suscribirse a los boletines oficiales o consultar periódicamente la base de datos de subvenciones del Estado.