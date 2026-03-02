Noticias

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

La DGT está intensificando la presencia de radares en las carreteras para controlar la velocidad y garantizar la seguridad de los conductores.

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones
Un radar de tráfico Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Marzo 2026 17:37 (hace 9 horas)

Salen a la luz los nuevos radares que ha instalado la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Comunidad de Madrid. Se trata de cuatro dispositivos que llegan en el marco del plan de modernización y ampliación de los puntos de control de velocidad en toda España.

Vídeos Los Replicantes

La medida afecta tanto a dispositivos fijos como radares de tramo, con el objetivo de reducir accidentes y garantizar la seguridad vial de todos los conductores. En todo caso, conviene conocer sus localizaciones.

Dónde están los nuevos radares de la DGT en Madrid: estas son las ubicaciones

Uno de los radares fijos está instalado en la M-601 en Collado Villalba, en el kilómetro 0+930. El segundo se sitúa en la M-100, cerca del río Jarama, a la altura del kilómetro 22+940 en San Sebastián de los Reyes. Los radares de tramo se ubican en la M-501, también conocida como carretera de los pantanos, entre Pelayos de la Presa, Navas del Rey y el pantano de San Juan, cubriendo ambos sentidos de circulación.

La DGT intensifica los controles de velocidad con nuevos radares
La DGT intensifica los controles de velocidad con nuevos radares Envato Elements

Durante el primer mes de funcionamiento de los radares, los conductores que superen la velocidad recibirán tan solo una carta informativa advirtiendo de la infracción. Cuando se haya terminado ese período de adaptación, se sancionarán los excesos de velocidad con multas.

La DGT ha recordado que la velocidad no solo es riesgo de accidente, "sino que agrava la gravedad de las lesiones". Los nuevos radares están señalizados en carretera, publicados en la web de la DGT y disponibles para que los operadores de navegación los incluyan en sus sistemas.

Estos dispositivos se incluyen entre los 33 nuevos radares que han llegado a once Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

Se prevé que en 2026 se completen los 122 puntos de control planificados para vías convencionales y de alta ocupación, sumando ya 106 dispositivos en funcionamiento. La DGT refuerza así su estrategia de control de velocidad, buscando concienciar a los conductores sobre la seguridad en carretera y disminuir los accidentes, sobre todo en aquellos tramos en los que la siniestralidad es más alta.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Cambios en los adelantamientos: nueva norma de la DGT en 2026

Cambios en los adelantamientos: nueva norma de la DGT en 2026

Contenidos que te pueden interesar

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña