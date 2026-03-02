Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

Salen a la luz los nuevos radares que ha instalado la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Comunidad de Madrid. Se trata de cuatro dispositivos que llegan en el marco del plan de modernización y ampliación de los puntos de control de velocidad en toda España.

La medida afecta tanto a dispositivos fijos como radares de tramo, con el objetivo de reducir accidentes y garantizar la seguridad vial de todos los conductores. En todo caso, conviene conocer sus localizaciones.

Dónde están los nuevos radares de la DGT en Madrid: estas son las ubicaciones

Uno de los radares fijos está instalado en la M-601 en Collado Villalba, en el kilómetro 0+930. El segundo se sitúa en la M-100, cerca del río Jarama, a la altura del kilómetro 22+940 en San Sebastián de los Reyes. Los radares de tramo se ubican en la M-501, también conocida como carretera de los pantanos, entre Pelayos de la Presa, Navas del Rey y el pantano de San Juan, cubriendo ambos sentidos de circulación.

La DGT intensifica los controles de velocidad con nuevos radares Envato Elements

Durante el primer mes de funcionamiento de los radares, los conductores que superen la velocidad recibirán tan solo una carta informativa advirtiendo de la infracción. Cuando se haya terminado ese período de adaptación, se sancionarán los excesos de velocidad con multas.

La DGT ha recordado que la velocidad no solo es riesgo de accidente, "sino que agrava la gravedad de las lesiones". Los nuevos radares están señalizados en carretera, publicados en la web de la DGT y disponibles para que los operadores de navegación los incluyan en sus sistemas.

Estos dispositivos se incluyen entre los 33 nuevos radares que han llegado a once Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

Se prevé que en 2026 se completen los 122 puntos de control planificados para vías convencionales y de alta ocupación, sumando ya 106 dispositivos en funcionamiento. La DGT refuerza así su estrategia de control de velocidad, buscando concienciar a los conductores sobre la seguridad en carretera y disminuir los accidentes, sobre todo en aquellos tramos en los que la siniestralidad es más alta.