Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

Nueva denuncia contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por agresión sexual tras la querella de la actriz Elisa Mouliaá. Esta segunda mujer, cuya identidad no ha trascendido, asegura que tenía una relación sentimental con el ex dirigente político y que la violó en su casa en octubre de 2021, después de negarse a mantener relaciones sexuales.

"De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", consta en la denuncia.

Íñigo Errejón enfrenta su segunda denuncia por agresión sexual CC

La defensa de Íñigo Errejón ha alegado por el momento que no tiene mayor información que todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación, por lo que todavía optan por no valorar nada.

La segunda querella contra Íñigo Errejón

Íñigo Errejón permanece pendiente de una citación para la apertura de juicio oral por otro caso de agresión sexual, tras lo presuntamente ocurrido en septiembre de 2021 con la actriz Elisa Mouliaá.

La nueva denunciante también ha escogido al mismo abogado, Alfredo Arrién, que ha pedido para su clienta la condición de testigo protegido, ya que la denunciante es una "actriz de reconocida notoriedad pública y proyección".

Los hechos señalados se remontan al 16 de octubre de 2021. La denunciante estaba en una boda en Madrid y Errejón le propuso acudir juntos a una fiesta en Móstoles. Ella accedió y el político pagó el taxi. Ambos, que estaban bajo los efectos del alcohol, fueron al baño de un local donde "el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación". "En un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína (que ambos inhalaron) la denunciante accedió de manera renuente", señala.

Posteriormente, abandonaron el establecimiento y viajaron a casa de Errejón en el coche de un amigo suyo. "Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo", añade la denuncia. El ex diputado siguió y, según la denunciante, llegó a decirle al oído: "Si te resistes será peor".

La mujer, según la denuncia, estaba en estado de bloqueo y accedió a subir a la vivienda bajo presión. Allí accedió a las insistencias de que le practicara sexo oral en el portal del edificio y el ascensor. Ya dentro de la casa de Errejón, ella denuncia que le violó. Después de recriminárselo, abandonó el edificio.

Después de un tiempo, se volvieron a encontrar y Errejón continuó "persistiendo en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes".

El abogado afirma en la denuncia que su clienta fue una vez más a casa del denunciado y que mantuvieron relaciones sexuales "en las que ella se sentía con un profundo malestar". Ella terminó la relación, mientras que Errejón le dijo que terminarían "cuando él quisiera y no cuando ella quisiera", y mantuvo contacto con ella en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022.

La segunda denunciante asegura que conoció a Errejón por Instagram y que le insistió después en trasladar las comunicaciones a Telegram. Ambos comenzaron una relación con encuentros esporádicos y comunicación frecuente, con un intenso control por parte de Errejón: "Desde el inicio de la relación el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche". Asegura que llegaba a controlar su forma de vestir y cómo llevaba las uñas pintadas".

Ambos casos coinciden en el tiempo. También se incluyen prácticas similares, como los métodos en los que se conocieron o las plataformas a las que quería derivar las conversaciones. La Fiscalía ha pedido en el caso de Elisa Mouliaá la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento y que el "encuentro sexual" terminó cuando la denunciante "manifestó que no quería continuar". El juicio está todavía pendiente de resolución