Política

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

El ex portavoz parlamentario de Sumar se vuelve a ver envuelto en una nueva querella por agresión sexual.

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual
El ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

25 Febrero 2026 13:12 (hace 1 hora)

Nueva denuncia contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por agresión sexual tras la querella de la actriz Elisa Mouliaá. Esta segunda mujer, cuya identidad no ha trascendido, asegura que tenía una relación sentimental con el ex dirigente político y que la violó en su casa en octubre de 2021, después de negarse a mantener relaciones sexuales.

Vídeos Los Replicantes

"De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", consta en la denuncia.

Íñigo Errejón enfrenta su segunda denuncia por agresión sexual
Íñigo Errejón enfrenta su segunda denuncia por agresión sexual CC

La defensa de Íñigo Errejón ha alegado por el momento que no tiene mayor información que todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación, por lo que todavía optan por no valorar nada.

La segunda querella contra Íñigo Errejón

Íñigo Errejón permanece pendiente de una citación para la apertura de juicio oral por otro caso de agresión sexual, tras lo presuntamente ocurrido en septiembre de 2021 con la actriz Elisa Mouliaá.

La nueva denunciante también ha escogido al mismo abogado, Alfredo Arrién, que ha pedido para su clienta la condición de testigo protegido, ya que la denunciante es una "actriz de reconocida notoriedad pública y proyección".

Los hechos señalados se remontan al 16 de octubre de 2021. La denunciante estaba en una boda en Madrid y Errejón le propuso acudir juntos a una fiesta en Móstoles. Ella accedió y el político pagó el taxi. Ambos, que estaban bajo los efectos del alcohol, fueron al baño de un local donde "el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación". "En un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína (que ambos inhalaron) la denunciante accedió de manera renuente", señala.

Posteriormente, abandonaron el establecimiento y viajaron a casa de Errejón en el coche de un amigo suyo. "Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo", añade la denuncia. El ex diputado siguió y, según la denunciante, llegó a decirle al oído: "Si te resistes será peor".

La mujer, según la denuncia, estaba en estado de bloqueo y accedió a subir a la vivienda bajo presión. Allí accedió a las insistencias de que le practicara sexo oral en el portal del edificio y el ascensor. Ya dentro de la casa de Errejón, ella denuncia que le violó. Después de recriminárselo, abandonó el edificio.

Después de un tiempo, se volvieron a encontrar y Errejón continuó "persistiendo en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes".

El abogado afirma en la denuncia que su clienta fue una vez más a casa del denunciado y que mantuvieron relaciones sexuales "en las que ella se sentía con un profundo malestar". Ella terminó la relación, mientras que Errejón le dijo que terminarían "cuando él quisiera y no cuando ella quisiera", y mantuvo contacto con ella en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022.

La segunda denunciante asegura que conoció a Errejón por Instagram y que le insistió después en trasladar las comunicaciones a Telegram. Ambos comenzaron una relación con encuentros esporádicos y comunicación frecuente, con un intenso control por parte de Errejón: "Desde el inicio de la relación el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche". Asegura que llegaba a controlar su forma de vestir y cómo llevaba las uñas pintadas".

Ambos casos coinciden en el tiempo. También se incluyen prácticas similares, como los métodos en los que se conocieron o las plataformas a las que quería derivar las conversaciones. La Fiscalía ha pedido en el caso de Elisa Mouliaá la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento y que el "encuentro sexual" terminó cuando la denunciante "manifestó que no quería continuar". El juicio está todavía pendiente de resolución

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La acusación popular mantiene la petición de cárcel a Errejón tras la renuncia de Mouliaá

La acusación popular mantiene la petición de cárcel a Errejón tras la renuncia de Mouliaá

Elisa Mouliaá rectifica y mantiene su causa contra Errejón: "Ahora sí voy hasta el final"

Elisa Mouliaá rectifica y mantiene su causa contra Errejón: "Ahora sí voy hasta el final"

Por qué Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón

Por qué Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón

Contenidos que te pueden interesar
Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

Yolanda Díaz renuncia: da el paso definitivo para una nueva candidatura de izquierdas

Yolanda Díaz renuncia: da el paso definitivo para una nueva candidatura de izquierdas

Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años

Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años

Muere atragantada a los 60 años al comer una ensaimada en Mallorca

Muere atragantada a los 60 años al comer una ensaimada en Mallorca

Un estadounidense viaja a España: causa polémica al hablar de esta región

Un estadounidense viaja a España: causa polémica al hablar de esta región

Alerta alimentaria: retiran estos quesos del supermercado con astillas incrustadas

Alerta alimentaria: retiran estos quesos del supermercado con astillas incrustadas

Postcode: "Transmitimos desde una isla, pero soñamos a lo grande"

Postcode: "Transmitimos desde una isla, pero soñamos a lo grande"