Los Replicantes
Sale a la luz la reforma de la plaza Jacinto Benavente de Madrid: su nuevo aspecto

El Consistorio anuncia una reforma de la emblemática plaza de Jacinto Benavente para crear un lugar estancial.

Plaza de Jacinto Benavente de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 16:54 (hace 8 horas)

Adiós a la plaza de Jacinto Benavente en Madrid como la conocíamos hasta ahora. Este punto, clave en el tránsito desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Tirso de Molina y barrios como Lavapiés, La Latina o Embajadores, se enfrenta a un completo lavado de cara.

Vídeos Los Replicantes

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una reforma integral que tiene como principal objetivo la mejora de la seguridad en todo el entorno. La Junta de Gobierno ha aprobado una remodelación que implicará actuaciones en la plaza y calles aledañas.

El Ayuntamiento busca crear un lugar estancial
Los trabajos programados por el Ayuntamiento se ampliarán a la calle Carretas, la calle de la Bolsa, la calle Atocha, la intersección con la calle Concepción Jerónima y la calle Doctor Cortezo. Los trabajos comenzarán tras las Navidades y se extenderán hasta la primavera de 2027, cuando las calles de las Huertas y de la Cruz pasarán a ser peatonales y se reubicarán paradas de transporte público.

Dignificar el espacio

La actual concepción de la plaza, en la que confluyen varias calles, es una zona de paso y lugar para las dársenas de autobuses, pero no está pensada para ser utilizada como una zona estancial para los ciudadanos.

La reforma dará más árboles y busca reforzar la seguridad de la plaza
El objetivo, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, es recuperar su uso para los ciudadanos y "dignificar el espacio". Por este motivo, se instalará una gran pérgola en el centro de la plaza con difusores de agua en los meses de mayor calor, así como la instalación de ocho parterres con vegetación.

La reforma de la plaza de Jacinto Benavente dotará a este punto de una superficie de 3.105 metros cuadrados que estarán exclusivamente dedicados al peatón y los árboles. Las calles de las Huertas y de la Cruz pasarán a ser peatonales, mientras que en las calles de Atocha, Concepción Jerónima y Doctor Cortezo se delimitará el tránsito de vehículos con bordillos elevados.

La obra también contempla un carril auxiliar para comunicar la calle Atocha con la calle de la Cruz que solo será empleado por microbuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Además, el vial peatonal que unirá la calle de la Bolsa con la plaza del Ángel será empleado ocasionalmente por vehículos de emergencia y servicios, y se construirá en plataforma única con el resto de la plaza. Además, la calle de Carretas será de uso exclusivo peatonal y se incluye la rehabilitación de parte del pavimento, sin modificar su configuración actual.

Cambios en movilidad

La ampliación de la parte peatonal de la plaza permitirá tan solo un carril de circulación hacia la calle de la Cruz para el transporte público, vehículos de carga y descarga en horarios permitidos, así como resto de vehículos autorizados.

La reforma dará una imagen renovada a la plaza de Jacinto Benavente
La reforma eliminará la dársena interior de autobuses y se reubicarán las paradas. La intervención de la plaza anulará la salida del túnel de la calle del Doctor Cortezo hacia la calle de la Cruz y la rampa ahora se podrá utilizar exclusivamente como acceso al aparcamiento subterráneo. La única salida, por tanto, se situará en la calle Concepción Jerónima.

El aparcamiento subterráneo se ha tenido en cuenta en la reforma y gran parte del parterre central permitirá gran entrada de luz al espacio. El aparcamiento se convertirá, a través de un proyecto específico e independiente, en un gran centro de movilidad sostenible.

El citado parterre comunicará la calle de Carretas con el primer sótano de la plaza y tendrá una escalera para el transporte de bicicletas, así como un ascensor para comunicar los diferentes niveles. Se eliminará la entrada a esta infraestructura desde la calle Atocha para mejorar fluidez de vehículos y seguridad del peatón. Además, en la calle Atocha, se ampliará el paso de peatones del cruce ante la gran afluencia de peatones.

La obra se unirá a la remodelación de otras ocho plazas. Se trata de Tirso de Molina, Rastrillo, Chamberí, Dalí, Julián Marías, José Luis Hoys, Tizas e Hidrógeno. Durante los últimos años se han rehabilitado 35 plazas en toda la ciudad.

