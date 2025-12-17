Los Replicantes
Buscar

Economía

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

Llega a la capital un enorme centro comercial que generará 9.000 puestos de trabajo y un gran polo comercial.

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027
Un centro comercial Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Diciembre 2025 18:14 (hace 4 horas)

Confirmado un nuevo gran complejo de tiendas en Madrid. El centro comercial Valdebebas Shopping abrirá sus puertas a finales de 2027. El complejo comenzará su construcción durante los primeros meses de 2026, contará con más de 360.000 metros cuadrados y será uno de los más grandes de España.

Vídeos Los Replicantes

Con su inauguración, el centro comercial Valdebebas Shopping será el mayor complejo de estas características en Madrid, al contar con una superficie de más de 360.000 metros cuadrados y 260 locales dedicados a moda, tecnología, gastronomía y ocio.

El complejo aspira a convertirse en todo un polo comercial en Madrid
El complejo aspira a convertirse en todo un polo comercial en Madrid Valdebebas

La ubicación de este nuevo complejo comercial no es una mera casualidad. El barrio de Valdebebas se erige como uno de los proyectos urbanísticos con mayor ambición en la ciudad, una zona estratégica del norte de la ciudad, muy cerca de Ifema y de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Esta zona tiene, además, una posición estratégica, ya que está emplazada muy cerca de lugares destacados como el complejo Ifema o de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El diseño del centro comercial está firmado por el estudio Chapman Taylors, apuesta por la luz natural en todo momento, espacios abiertos y una arquitectura moderna para invitar al paseo entre las tiendas. Se compone de dos edificios conectados por una gran plaza central para una experiencia personalizada.

Qué tiendas tiene Valdebebas Shopping: todo lo que albergará el centro comercial

El complejo se alzará, previsiblemente, en un gran polo de atracción de firmas de primer nivel en diversos sectores del 'retail'. Contará con grandes cadenas de ropa como Zara, Mango, H&M; supermercados y servicios, así como restaurantes y cafeterías.

Destacan los cines Kinépolis que se instalarán en el complejo y que consolidarán al centro comercial como un espacio de ocio destinado a vivir experiencias. Este centro está desarrollado por General de Galerías Comerciales, propietaria de otros centros comerciales como Nevada Shopping en Granada, cuenta con una inversión de 500 millones de euros y generará previsiblemente 9.000 empleos.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial de Madrid

Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial de Madrid

Adiós El Corte Inglés: el nuevo centro comercial outlet que irrumpe en Madrid en 2026

Adiós El Corte Inglés: el nuevo centro comercial outlet que irrumpe en Madrid en 2026

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Adiós Alcampo: cierra y demolirá este histórico centro comercial en Madrid

Adiós Alcampo: cierra y demolirá este histórico centro comercial en Madrid

Contenidos que te pueden interesar
Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años

Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años

Confirmado por la ciencia: los niños más inteligentes nacen en estos meses del año

Confirmado por la ciencia: los niños más inteligentes nacen en estos meses del año

Salen a la luz ayudas de 100 euros para gafas y lentillas: requisitos y cómo pedirlas

Salen a la luz ayudas de 100 euros para gafas y lentillas: requisitos y cómo pedirlas

Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados

Alerta alimentaria: retiran estas bolsas de snacks de todos los supermercados

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Gorila Flo: "'Estados Alterados' es un grito contra la doble moral y la intolerancia"

Gorila Flo: "'Estados Alterados' es un grito contra la doble moral y la intolerancia"