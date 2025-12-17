Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

Confirmado un nuevo gran complejo de tiendas en Madrid. El centro comercial Valdebebas Shopping abrirá sus puertas a finales de 2027. El complejo comenzará su construcción durante los primeros meses de 2026, contará con más de 360.000 metros cuadrados y será uno de los más grandes de España.

Con su inauguración, el centro comercial Valdebebas Shopping será el mayor complejo de estas características en Madrid, al contar con una superficie de más de 360.000 metros cuadrados y 260 locales dedicados a moda, tecnología, gastronomía y ocio.

El complejo aspira a convertirse en todo un polo comercial en Madrid Valdebebas

La ubicación de este nuevo complejo comercial no es una mera casualidad. El barrio de Valdebebas se erige como uno de los proyectos urbanísticos con mayor ambición en la ciudad, una zona estratégica del norte de la ciudad, muy cerca de Ifema y de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El diseño del centro comercial está firmado por el estudio Chapman Taylors, apuesta por la luz natural en todo momento, espacios abiertos y una arquitectura moderna para invitar al paseo entre las tiendas. Se compone de dos edificios conectados por una gran plaza central para una experiencia personalizada.

Qué tiendas tiene Valdebebas Shopping: todo lo que albergará el centro comercial

El complejo se alzará, previsiblemente, en un gran polo de atracción de firmas de primer nivel en diversos sectores del 'retail'. Contará con grandes cadenas de ropa como Zara, Mango, H&M; supermercados y servicios, así como restaurantes y cafeterías.

Destacan los cines Kinépolis que se instalarán en el complejo y que consolidarán al centro comercial como un espacio de ocio destinado a vivir experiencias. Este centro está desarrollado por General de Galerías Comerciales, propietaria de otros centros comerciales como Nevada Shopping en Granada, cuenta con una inversión de 500 millones de euros y generará previsiblemente 9.000 empleos.