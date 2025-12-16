Cuánto costará el abono transporte de Madrid en 2026: precios en EMT, Metro y Cercanías

Crece la expectación sobre el futuro del precio del abono transporte en Madrid en 2026. El anuncio de Pedro Sánchez en el que ha presentado un nuevo abono nacional de 60 euros que permite viajar en Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales abre la puerta a un posible cambio de tarifas en Madrid.

La prórroga a la bonificación del transporte público termina el 31 de diciembre, aunque se prevé su extensión. Sin embargo Pedro Sánchez ha invitado a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a sumarse con sus servicios, que en Madrid incluirían Metro, EMT o Tranvía de Parla.

Qué sucederá con el abono transporte Madrid en 2026: nuevos precios

La última actualización de precios del transporte público redujo la subvención del 60% al 40% en Madrid: un 20% a cargo del Estado y otro 20% por parte de las arcas de la Comunidad de Madrid. Los jóvenes de 26 años cuentan con una rebaja del 50%, mientras que los mayores de 65 años tienen el título gratis.

Las bonificaciones al transporte público se mantienen en vigor CRTM

Por el momento no ha trascendido cómo se materializará la prórroga de las bonificaciones actuales al transporte público, aunque todo apunta a que mantendrán el esquema actual.

Si no ocurriera, un usuario del abono zona A (capital) pasaría de pagar 32,70 a 54,60 euros. En el caso del B1, de 38,20 a 63,70 euros. El B2 se extendería desde los 43,20 euros a los 72 euros. Y en los de B3, C1 y C2 se pasaría desde 49,20 euros hasta 82 euros.

Esa subida se acrecentaría para aquellos usuarios del transporte fuera de la Comunidad de Madrid, zonas E1 y E2, a cuenta del convenio con Castilla-La Mancha en Toledo y Guadalajara. En este caso, se pasaría de 66,30 euros a 110,60 euros para la zona E1; y de 79 a 131,80 euros para la zona E2.

Por su parte, el abono joven hasta 26 años tendría un incremento de 10 a 20 euros y los zonales (solo dos zonas diferentes fuera de la capital) desde 28,70 euros hasta los 40,18 euros.

Por el momento, todo apunta a que se mantendrán los precios reducidos actuales. Sin embargo, el objetivo del Gobierno es sumar el mayor número de medios de transporte al abono único.

La Comunidad de Madrid opina que esta medida podría incrementar los precios, pero facilitaría la intermodalidad y el uso del transporte público para todo tipo de desplazamientos.

Por el momento, se prevé que este abono único vaya a convivir con los descuentos actuales, compartidos entre autonomías y Gobierno central. La incertidumbre se sitúa ahora sobre la futura incorporación de servicios de carácter local y autonómico a ese título unificado a nivel nacional.