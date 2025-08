Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"

Una empleada de una residencia de ancianos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha sido despedida de forma inmediata después de hacerse viral un vídeo vejatorio en redes sociales en el que se mostraba el trato de la empleada sanitaria hacia una residente. Además, el centro ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil.

El vídeo llegó a las redes sociales durante el fin de semana. En las imágenes, se puede comprobar cómo la empleada aparece con una actitud vejatoria hacia la residente. "Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía", es uno de los comentarios que lanza ante la mujer. "Quedarme con ella a solas, es que me da un chungo. Está más muerta que viva. Me da mucho miedo esta tía", aparece diciendo ante la cámara.

En cuanto tuvo conocimiento de todos los hechos, la dirección de la residencia abrió un expediente disciplinario contra la empleada, que había sido contratada en junio para realizar una sustitución. El mismo domingo le pidieron, a través de un burofax, que no regresara al trabajo. Además, ha sido denunciada ante la Guardia Civil por presuntas vejaciones.

La dirección del centro también se puso en contacto con al familia de la anciana y también emitió un comunicado al resto de familias con residentes en el centro, donde comunicaban la decisión de prescindir inmediatamente de los servicios de la empleada, que cubría personal en verano.

Los hechos también han sido comunicados al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y a la Consejería de Bienestar Social, que ha mostrado todo su apoyo ante lo ocurrido. "Los que nos conocéis sabéis que llevamos muchos años dedicándonos en cuerpo y alma a la atención y cariño hacia las personas mayores que viven con nosotros, y no sería justo que esta dedicación se viera empañada por la actuación de esta persona, que para nada nos representa", recoge el comunicado enviado a los familiares.

Difundido en redes sociales

El vídeo de la empleada fue difundido a través de un perfil de TikTok durante la madrugada del sábado 2 de agosto al domingo, aunque dicha cuenta no pertenecía a la trabajadora. Por este motivo, la dirección ha despedido a la empleada al entender que se ha podido producir un delito de vejación a personas mayores, y se condena el mero hecho de realizarlo.

Además, se ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos la difusión de la imagen de la residente en redes sociales, puesto que consideran que se trata de una persona vulnerable y que es vital garantizar sus derechos básicos en todo momento. Por su parte, el sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha presentado una denuncia contra la trabajadora.