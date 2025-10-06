Los Replicantes
Sale a la luz la investigación de la muerte de Mario Biondo: la justicia no ve suicidio

La familia reclama la reapertura del caso tras el auto, aunque la justicia española se opone por el momento.

Raquel Sánchez Silva junto a Mario Biondo Foto: RRSS
Adrián Parrondo

06 Octubre 2025 11:51 (hace 20 horas)

La muerte del cámara italiano Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, sigue guardando muchas incógnitas doce años después. Su fallecimiento el 30 de mayo de 2013 se trató entonces como un suicidio, pero ahora la Audiencia de Madrid cree que no fue así.

La investigación sigue los planteamientos que realizó en agosto de 2022 el Tribunal de Palermo, que afirmó que la muerte de Mario Biondo pudo haber sido en realidad un homicidio, descartando ya entonces las tesis que mantenía inicialmente la justicia española.

Los abogados de la familia de Biondo han anunciado este lunes, 6 de octubre, que las tres magistradas que han elaborado el auto señalan que "parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida". En todo caso, se desestima el recurso de apelación por "cosa juzgada", una decisión que será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

El escrito de la Audiencia de Madrid recoge que "en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no lo fueron". Además, lamenta que por el "tiempo transcurrido" no se hayan podido después llevar a cabo por parte de las autoridades italianas.

"Homicida y probablemente con premeditación"

La abogada de la familia Biondo, Leire López, ha emitido un comunicado en el que reafirma con este auto la convicción de que "la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato".

Por este motivo, se ha formalizado un recurso ante el Tribunal Constitucional, al que sigue otro que se presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que reclaman la reapertura del caso y que se practiquen las pruebas pertinentes en España.

La resolución de la justicia permite que la familia también pueda formalizar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión de cerrar el caso con un auto de sobreseimiento libre, que impide practicar nuevas pruebas.

La abogada considera que "la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido".

El próximo jueves, 9 de octubre, se prevé que el despacho de abogados ofrecerá más detalles sobre el auto de la Audiencia de Madrid. La familia dará una rueda de prensa, en la que participarán sus padres Santina D'Alessandro y Pippo Biondo.

