Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Brutal asesinato. Este ha sido el motivo de la muerte de Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, que ha sido asesinado a tiros en el exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México. Con tan solo 28 años, el popular influencer era conocido por ser el estilista de multitud de famosas.

Sus asesinos le interceptaron en una moto a toda velocidad. Eran dos pistoleros que habían planificado al detalle su brutal asesinato y, por ello, le estaban esperando en las inmediaciones de su salón de belleza, Micky Hair.

En el momento en el que le localizaron, uno de los pistoleros descendió de la moto y disparó directamente y en repetidas ocasiones contra la víctima. La policía forense contabilizó aproximadamente cinco impactos de arma de fuego en rostro y cuello.

Miguel de la Mora se había convertido en el estilista de las famosas en México Instagram @micky_hair

"Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto", ha explicado el alcalde de Ciudad de México, Mauricio Tabe, mediante una publicación en la red social X.

Había denunciado amenazas

Micky Hair había denunciado públicamente que había recibido previamente amenazas de muerte tan solo unos días antes de haber sido asesinado. El pasado 9 de septiembre de 2025, el estilista acudió a la Fiscalía de Ciudad de México para denunciar de que un hombre identificado como Eduardo E. le estaba amenazando.

Miguel de la Mora era conocido como el estilista de las celebrities y muchas personalidades de México acudían con frecuencia a su salón de belleza. "Qué duro es aceptar que ya no estás Micky. Gracias por tu amistad, por tus consejos, y por estar a mi lado en cada etapa", ha publicado la cantante Ángela Aguilar en sus redes sociales.

Por su parte, la influencer Priscila Escoto también se ha querido despedir del estilista: "Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas. Tu talento, tus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solas".