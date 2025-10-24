Los Replicantes
¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

Últimas novedades en el caso de John Lennon con las declaraciones de su asesino: Mark David Chapman.

John Lennon Foto: CC
Andrea Torrente

24 Octubre 2025 16:26

Mark David Chapman es el nombre del asesino del famoso John Lennon, hace pocos días explicó la causa que le empujó a cometer el crimen durante la junta de libertad condicional, coincidiendo casi con el 45 aniversario del asesinato.

Mark David Chapman
Mark David Chapman CC

Respuesta de Chapman

Según la información recogida por 'The New York Post' el culpable asegura que todo fue por un deseo de "ser alguien" y aclara que el homicidio "fue completamente egoísta" ante la envidia que sentía por lo reconocido que era el cantante.

En la audiencia del Green Haven Correctional Facility en el condado de Dutchess (Nueva York), afirmaba Chapman: "Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta".

"Quería ser famoso, ser algo que no era. Y luego me di cuenta de que había un objetivo aquí: no tenía que morir; podía ser alguien. Había caído tan bajo", se lamentaba el asesino.

¿Cómo lo mató?

Chapman tenía 25 años cuando un 8 de diciembre de 1980 decidió disparar al músico cuatro veces frente al edificio Dakota, en Manhattan. Lennon estaba con Yoko Ono y había accedido a firmarle un disco a Chapman. En el mismo momento, fue detenido y condenado a cadena perpetua.

El culpable reconoció que el plan lo llevaba trazando desde hacía meses inspirado en Holden Caulfield, el protagonista de la película 'El guardián entre el centeno' y que viajó desde Hawái a Nueva York con esta cruel finalidad.

Catorce veces ha intentado que le concedieran la libertad condicional, pero hasta en esas ocasiones no mostraba "remordimiento genuino ni empatía significativa" por la víctima, con más razón todas sus peticiones fueron denegadas. Han pasado ya más de cuatro décadas y han sido también muchas las disculpas que han salido de la boca del asesino, pero sin éxito porque no ha conseguido la libertad condicional.

