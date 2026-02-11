Sale a la luz un documento que vincula el caso Madelaine McCann con Jeffrey Epstein

Sale a la luz un nuevo detalle escalofriante sobre la extraña desaparición de la niña Madeleine McCann durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz, en Portugal, en el año 2007.

La figura del pederasta Jeffre Epstein vuelve a la actualidad, después de que se hayan desclasificado millones de documentos judiciales del magnate, su entorno y los abusos que cometió durante años.

Dentro de ese material, se ha reavivado el caso de Madeleine McCann por un testimonio que aparece en los documentos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado la denominada biblioteca Epstein, que reúne más de tres millones de páginas, unas 180.000 imágenes y alrededor de 2.000 vídeos.

El testimonio apunta al pederasta Jeffrey Epstein en la desaparición de Madeleine McCann CC

En los documentos aparecen informes sobre el tiempo en el que Jeffrey Epstein pasó en prisión, evaluaciones psicológicas, información sobre su muerte bajo custodia y abundante material relacionado con la investigación contra Ghislaine Maxwell, condenada por ayudarle a captar y traficar con menores.

El caso Madeleine McCann

Entre los archivos que han sido desclasificados, ha llamado la atención un testimonio. Se trata de una persona cuya identidad no ha sido revelada y que asegura haber presenciado, en septiembre de 2009, una escena que después relacionó con la desaparición de Madeleine McCann.

En su declaración, señala que caminaba detrás de una mujer y una niña, con un hombre situado unos metros por delante. Al fijarse en la menor, afirma que su aspecto le recordó a Madeleine y que la mujer, que parecía ser Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein y cómplice), parecía nerviosa por su presencia. "La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia", recoge este testimonio.

El relato añade un detalle relevante. La niña se estaba tapando el ojo derecho con la mano mientras caminaba y se giraba repetidamente para mirar al testigo. Este detalle tomó fuerza posteriormente, ya que Madeleine McCann tenía una mancha visible en el ojo derecho, algo muy difundido tras su desaparición en Portugal.

Por entonces, el testigo asegura que comunicó todo lo sucedido como un posible avistamiento en la web dedicada al caso, pero que no volvió a darle mayor importancia hasta años después, cuando aparecieron teorías en redes sociales que vinculaban a Ghislaine Maxwell con la niña desaparecida.

El testimonio no aporta pruebas definitivas ni confirma el paradero de Madeleine McCann, pero ha cobrado protagonismo entre todos los documentos, volviendo a agitar el interés público por el caso. La aparición de este relato en la biblioteca Epstein se suma a otras teorías no resultas que han acompañado a la desaparición más enigmática durante las últimas dos décadas.