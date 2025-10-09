Los Replicantes
Quién es Julia Wandelt: juzgan a la polaca que fingió ser Madeleine McCann

Los padres de Madeleine McCann han tenido que soportar durante años el acoso de Julia Wandelt, una impostora que se hace pasar por desaparecidas.

Quién es Julia Wandelt: juzgan a la polaca que fingió ser Madeleine McCann
Julia Wandelt y Madeleine McCann Foto: Instagram @amijuliawandelt | . (Los Replicantes)
Andrea Torrente

Andrea Torrente

09 Octubre 2025 12:02 (hace 7 horas)

El 6 de octubre de 2025 volvió a ser juzgada Julia Wandelt por el caso de Madeleine McCann ante un tribunal, concretamente el de Leicester, Inglaterra. La joven de 24 años es acusada por hacerse pasar durante años por Madeleine , una niña desaparecida en 2007 en el transcurso de unas vacaciones con sus padres en Portugal, el caso sigue siendo toda una incógnita.

¿Quién es Julia Wandelt?

La acusada tiene 24 años y es de origen polaco, de la ciudad de Lubin. Se descubrió su verdadera identidad en febrero de 2025 al ser detenida por acosar y maltratar a los padres de Madeleine. Un comportamiento que se escapa de lo racional, donde las llamadas repetidas y los numerosos mensajes eran diarios, incluso, se ha llegado a presentar en el domicilio de los padres.

En abril, Julia Wandelt realizó más de 60 llamadas a los McCann en un mismo día. La polaca decidió dejar un mensaje de voz en el teléfono de la madre de la niña británica desaparecida: "Sé que mi acento es polaco, sé que no soy tan bonita como lo era Madeleine en el pasado, pero sé lo que sé, sé lo que recuerdo. Denme una oportunidad, no soy una mentirosa, no estoy loca. Por favor, devuélvanme la llamada".

Las alarmas empezaron a sonar en 2023, cuando Wandelt empezó en redes sociales a publicar fotos con el nombre de Madeleine McCann, asegurando que era ella. Las especulaciones en redes y el alcance mediático no tardó en llegar.

Pruebas

Las autoridades británicas tuvieron que realizar una prueba de ADN para confirmar o descartar lo que decía la joven polaca. Cuando los resultados llegaron no había dudas de que no era la hija de los McCann. Después, Julia Wandelt fue llevada a juicio, el fiscal Michael Duck quiso recalcar: "Es importante dejar una cosa clara desde el principio: Julia Waldent no es Madeleine McCann".

Duck informó que entre 2022 y 2025, la acusada se había dedicado a contar que había sido secuestrada en la infancia y vivido con unos padres que no eran los suyos. Una historia que repetía para justificar su identidad falsa. En el juicio también se explicó que Julia ya se había hecho pasar por otras dos niñas desaparecidas en el pasado.

Lo último sobre el caso de Madeleine

El principal sospechoso de la desaparición es Christian Bruckner, un hombre que acaba de ser liberado de la cárcel después de siete años por violar a una mujer de 72 años en 2005. La agresión sexual se produjo en la misma región portuguesa donde desapareció la niña británica. Las autoridades no han conseguido pruebas suficientes para culparlo como responsable de la desaparición de Madeleine.

