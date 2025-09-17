Los Replicantes
Dejan en libertad a Christian Brueckner: sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Las policías de Reino Unido, Alemania y Portugal siguen considerando a Christian Brueckner principal sospechoso del crimen.

Christian Brueckner, sospechoso de la desparición de Madeleine McCann Foto: .
Adrián Parrondo

17 Septiembre 2025 11:48 (hace 9 horas)

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007, Christian Brueckner, ha quedado en libertad este miércoles, 17 de septiembre, después de haber cumplido una pena de siete años en una cárcel de Alemania por un delito sexual no relacionado con el caso.

Christian Brueckner tiene 49 años, estaba recluido en la cárcel de Sehnde, y fue identificado como sospechoso por los fiscales alemanes en 2020. Este señalamiento se produjo cuando estaba cumpliendo condena por la violación de una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, donde también desapareció Madeleine.

Ahora, las autoridades alemanas han anulado su pasaporte, según Der Spiegel, y se le ha impuesto un control mediante dispositivo electrónico. Además, deberá declarar un domicilio fijo que no podrá abandonar sin una autorización expresa. Con este movimiento se quiere tener bajo control su paradero y evitar posible reincidencia.

Considerado el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

A pesar de que la defensa de Brueckner ha negado en todo momento su implicación en la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, lo cierto es que las policías de Reino Unido, Alemania y Portugal siguen señalándole como el principal sospechoso.

La desaparición de Madeleine McCann en 2007 todavía no tiene ninguna condena .

Christian Brueckner cuenta con antecedentes delictivos por abusos a menores y tráficos de drogas, así como acaba de cumplir una pena por una violación en Portugal. Sin embargo, por el momento no se han encontrado pruebas concluyentes que le vinculen con el caso, a pesar de que los trabajos para encontrar pruebas siguen activos.

La niña Madeleine McCann desapareció con tan solo tres años de edad de su habitación en un complejo turístico en el Algarve cuando sus padres se encontraban cenando a tan solo unos metros. Brueckner se conocía bien la zona, puesto que había residido en la región del Algarve entre 1995 y 2007, cuando cometió robos en hoteles y apartamentos turísticos. La menor debería tener actualmente 22 años.

A pesar del paso del tiempo, los padres de Madeleine mantienen activa una campaña para encontrar a su hija y todos los años publican un mensaje con motivo del aniversario de su desaparición. Sus esfuerzos se encuentran, al menos, en encontrar respuestas sólidas a todo lo que ocurrió aquella jornada fatídica en la que se produjo la desaparición.

