Sale a la luz la condición que impone Zarzuela al rey Juan Carlos para volver a España

Sale a la luz la condición expresa que ha impuesto el Palacio de la Zarzuela para permitir la vuelta del rey Juan Carlos a España. El monarca permanece en estos momentos en Abu Dabi tras las acusaciones de evasión fiscal en su contra.

La Casa Real considera que es imprescindible que el monarca vuelva a tributar en España como paso que pudiera desencallar su vuelta a España, según revela el diario ABC de fuentes internas.

En todo caso, Zarzuela ha intentado mantener un perfil público neutro, alegando que el monarca puede regresar cuando lo desee, tal y como se ha pronunciado el Gobierno de España.

Sin embargo, la Casa Real defiende que el gesto del rey Juan Carlos podría mejorar su imagen pública, pero sobre todo salvaguardar el prestigio de la Corona, que se vio salpicada por sus escándalos.

Un debate abierto por el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el melón de la vuelta del rey Juan Carlos a España después de publicar un tuit en el que alababa su papel en el intento de golpe de Estado del 23-F. A tenor de lo que se conoce por ahora, el monarca sí que tuvo un papel activo en detener el golpe y salvaguardar la democracia, algo que Feijóo considera suficiente para dejar de lado los escándalos fiscales que le sacudieron.

La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España.



Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra... — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 26, 2026

El rey Juan Carlos se marchó a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en mitad de los escándalos, aunque ha regresado puntualmente a nuestro país. En varias ocasiones, ha expresado a su entorno su deseo de regresar definitivamente al país del que fue jefe de Estado.

Con este movimiento, queda patente que la Casa Real no se opone a la vuelta del rey Juan Carlos a España, pero sí considera vital un gesto que pueda ayudar a reparar su imagen pública.

El monarca publicó una carta el 26 de enero de 2023, después de que se archivaran todas las causas judiciales por las que se le investigaba en Hacienda, en la que expresa su decisión de ser residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos, algo que implica estar exento de rendir cuentas al fisco español.