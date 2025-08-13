Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos

Los técnicos de Hacienda ponen el foco en cómo obtuvo el rey Juan Carlos el dinero para devolver préstamos y piden evitar trato de favor.

Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos
El rey Juan Carlos I Foto: © Casa de S.M. el Rey
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Agosto 2025 18:36 (hace 13 minutos)

Nueva crisis en la imagen del rey Juan Carlos. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado formalmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la apertura de una investigación sobre las actividades económicas del rey emérito.

Vídeos Los Replicantes

El requerimiento se produce después de haber tenido constancia que el monarca ha devuelto a varias "amistades" los préstamos que recibió en 2021 para afrontar declaraciones complementarias del IRPF, por un importe total de 4,4 millones de euros, incluyendo intereses y recargos.

El sindicato Gestha señala que el rey emérito seguía siendo residente fiscal en España en 2021, aunque había trasladado su domicilio a Emiratos Árabes Unidos en 2022. El colectivo llama a iniciar una inspección para examinar las condiciones de los préstamos y verificar si por entonces disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero.

Petición a Casa Real

Junto con la petición sobre su residencia fiscal, el sindicato Gestha también pide a la Casa Real que confirme si el monarca cumple con los criterios internos que impiden aceptar préstamos sin interés o regalos en metálico y, en caso de haberlos recibido, si fueron devueltos o donados.

El rey Juan Carlos se ha enfrentado a investigaciones por su patrimonio
El rey Juan Carlos se ha enfrentado a investigaciones por su patrimonio © Casa de S.M. el Rey

La Fiscalía Anticorrupción ya alertó en 2018 de posibles contingencias tributarias derivadas de la investigación conocida como 'Carol'. También solicitan investigar ingresos procedentes de la venta de derechos para documentales y de supuestas intermediaciones comerciales, así como el origen y ubicación de los fondos en sus cuentas bancarias.

Gestha además alerta de que, si no se activa el procedimiento para fijar la residencia fiscal en España, Juan Carlos I podría quedar en una situación de "doble no imposición". Algo que sucedería si no tributara por rentas mundiales ni en España ni Emiratos, puesto que este país no aplica el impuesto sobre las rentas a las personas físicas.

El convenio de doble imposición entre España y Emiratos establece que solo se considerará residente fiscal al nacional domiciliado en el país, algo que dificultaría que el rey Juan Carlos pueda obtener un certificado válido en este territorio.

Además, la asociación indica que, con la información recabada, la AEAT podría aplicar el artículo 9 de la Ley del IRPF y fijar la residencia fiscal en España, puesto que su núcleo de relaciones personales y económicas sigue vinculada al país. Se trata del mismo criterio que aplicarían a otro contribuyente, por lo que han reclamado evitar que estas situaciones se puedan interpretar como un trato de favor.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Ni bares ni cafeterías: la nueva prohibición de Bruselas a toda la hostelería en España
  9. Así eres si duermes siempre con la puerta del dormitorio cerrada: esto dice la psicología
  10. Detenido el rapero Cecilio G al acudir a una comisaría para denunciar la pérdida de su DNI
Artículos relacionados
Juan Carlos I ya tiene fecha de regreso a España

Juan Carlos I ya tiene fecha de regreso a España

10 momentos clave de los 10 años de reinado de Felipe VI

10 momentos clave de los 10 años de reinado de Felipe VI

Juan Carlos I publica sus memorias: "Tengo la sensación de que están robando mi historia"

Juan Carlos I publica sus memorias: "Tengo la sensación de que están robando mi historia"

Fiestas, toros y vedetes: la revelación sobre Juan Carlos I en las memorias de Jaime Ostos

Fiestas, toros y vedetes: la revelación sobre Juan Carlos I en las memorias de Jaime Ostos

Contenidos que te pueden interesar
La dieta milagrosa del chef José Andrés: ha perdido 14 kilos en 21 días

La dieta milagrosa del chef José Andrés: ha perdido 14 kilos en 21 días

Un activista marroquí al líder de VOX en Murcia: "No te conoces ni tu Constitución"

Un activista marroquí al líder de VOX en Murcia: "No te conoces ni tu Constitución"

¿Pueden los cajeros de Mercadona registrarte el bolso antes de entrar?

¿Pueden los cajeros de Mercadona registrarte el bolso antes de entrar?

El Mediterráneo en llamas: ¿Algo inédito o habitual ante los brutales incendios de 2025?

El Mediterráneo en llamas: ¿Algo inédito o habitual ante los brutales incendios de 2025?

Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani

Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani

Adiós El Corte Inglés: cierra este centro comercial en plena capital el 16 de agosto

Adiós El Corte Inglés: cierra este centro comercial en plena capital el 16 de agosto

El botón a evitar en cajeros automáticos fuera de España: te puedes quedar sin dinero

El botón a evitar en cajeros automáticos fuera de España: te puedes quedar sin dinero

Desapareció hace 41 años: ahora encuentran sus restos en las obras de la casa de su amigo

Desapareció hace 41 años: ahora encuentran sus restos en las obras de la casa de su amigo