Salen a la luz las memorias del rey Juan Carlos: Planeta anuncia fecha de publicación

Las memorias del rey Juan Carlos, uno de los libros más esperados en España, verán la luz durante la primera semana de diciembre, como ha confirmado la editorial Planeta en declaraciones al diario El País.

Inicialmente, la coatura de las memorias, Laurence Debray, anunció que el lanzamiento se produciría el 12 de noviembre, de forma simultánea en España y Francia. Sin embargo, nuestro país tendrá que esperar unas semanas para que lleguen a las librerías todos los ejemplares de 'Reconciliación', una obra con algo más de 500 páginas.

Los problemas están relacionados con los últimos cambios realizados en la versión original en francés. Dicho borrador se tradujo al español hace seis meses, pero ha contado con diversos cambios que ha impuesto el monarca.

Por ello, la versión francesa ha contado con retoques que no son relevantes, según la autora, pero que han obligado a cambiar la versión española, lo que lleva a un nuevo proceso de traducción y revisión.

El texto será exactamente igual en ambas versiones, aunque la española contará con un mayor número de fotografías sobre la vida del rey emérito. Además, se está preparando una tercera versión en inglés que llegará a mayor público.

Total incógnita

El texto de las memorias del rey Juan Carlos es prácticamente inédito. El monarca hace un recorrido cronológico en el que recorre varias etapas de su vida, desde su infancia, al exilio o papel en la Transición, incluyendo su residencia permanente en Abu Dabi.

Uno de los aspectos más destacados será el dedicado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el que el rey emérito ofrecerá su versión sobre lo ocurrido en aquella jornada.