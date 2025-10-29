Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi

La periodista francesa Laurence Debray ha escrito un libro en el que recoge las conversaciones entre el rey emérito y el actual.

Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi
Juan Carlos y Felipe VI Foto: La Casa Real
Andrea Torrente

Andrea Torrente

29 Octubre 2025 12:11 (hace 16 horas)

Es un hecho que las polémicas que despertó el rey emérito de España, Juan Carlos, fueron unas cuantas y su partida a Abu Dabi es una de ellas. En el libro 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d'Espagne' encontramos la versión y los sentimientos del que fue rey de nuestro país al ser desplazado de la historia actual española, unas memorias escritas por Laurence Debray, periodista francesa, que mantuvo largas conversaciones con el emérito.

Vídeos Los Replicantes

El libro aborda su exilio a Abu Dabi, su paso por el trono y su legado, sus relaciones familiares y con el rey Felipe VI y sus añoranzas por reconciliarse con España. Una de las partes que narra el libro y que 'Le Point' y 'Le Figaro' han podido tener acceso son las conversaciones que tuvo Juan Carlos con su hijo en el mes de agosto de 2020, justo antes de su partida a Abu Dabi.

Conversación entre Juan Carlos y Felipe VI

El libro recoge: "Mi hijo, cuando supo de mi partida repentina, me llamó. Yo ya estaba en el avión. —¿A dónde vas, jefe? ¿A Londres? Me llaman "jefe" o "patrón". No creo tener un carácter autoritario, pero es cierto que refleja la organización piramidal de la Casa y de las familias reales. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así, aunque en la intimidad sigo siendo "papá". —No, a Abu Dabi. —Cuídate".

El libro explica que está fue la última conversación que tuvieron padre e hijo, rey emérito y rey actual, y que después llegaron muchos meses de distancia y también de silencio. Las memorias continúan con un narrador que es el propio Juan Carlos, donde cuenta que después la Casa Real tomó la decisión de hacer pública la carta privada que había escrito a su hijo. El libro detalla que la carta se la había dejado a Felipe VI sobre su escritorio.

La carta comienza: "Majestad, querido Felipe: Con el mismo afán de servir a España que me inspiró durante mi reinado, y teniendo en cuenta las repercusiones públicas generadas por ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo expresarte mi absoluta disposición para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, en la calma y tranquilidad que tu alta responsabilidad requiere. Mi legado y mi propia dignidad como persona así lo exigen".

Las palabras del emérito en la carta siguen y llega el momento en el que expresa su partida: "Hace un año te manifesté mi voluntad y mi deseo de no ejercer más actividades institucionales. Hoy, guiado por la convicción de prestar el mejor servicio al pueblo español, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi decisión meditada de abandonar España por el momento. Una decisión que tomo con gravedad, pero también con gran serenidad".

El escrito concluye con unas palabras emotivas en las que afirma que siempre quiso lo mejor "para España y para la Corona" y se despide: "Con mi lealtad habitual, y con el afecto y la ternura de siempre, Tu padre".

Cubierta del libro de las Memorias del Rey Juan Carlos
Cubierta del libro de las Memorias del Rey Juan Carlos Editorial Planeta

Publicación del libro

El libro de las memorias del rey Juan Carlos está escrito en primera persona y será publicado a finales de este año 2025. Esta información la ha aportado la propia editorial Planeta junto con unas palabras del emérito que explican el por qué se ha decidido a publicar sus memorias.

Siente que le han robado su historia: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia".

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Artículos relacionados
Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos

Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos

El Tribunal Supremo tumba la investigación contra el rey Juan Carlos por delitos fiscales

El Tribunal Supremo tumba la investigación contra el rey Juan Carlos por delitos fiscales

El rey Juan Carlos demandará a Corinna Larsen por atentar contra su honor

El rey Juan Carlos demandará a Corinna Larsen por atentar contra su honor

El rey Juan Carlos demanda a Miguel Ángel Revilla y le exige 50.000 euros

El rey Juan Carlos demanda a Miguel Ángel Revilla y le exige 50.000 euros

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales