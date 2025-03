Merche: "¿Machismo? En su momento costó que industria y medios tomaran en serio mi labor"

Merche se lanza de gira con su 'Tour Deluxe Abre Tu Mente' y nos presenta su single 'Tengo fe': "Surgió de una necesidad personal de seguir creyendo en ese amor de verdad, no solo el amor romántico o en pareja, sino el que tienes con los amigos, la familia, la vida o la naturaleza", nos explica.

Un tema muy adaptado a los momentos actuales, especialmente con la experiencia reciente: "Con todo lo horrible que pasó en Valencia, creo que se vivió una muestra maravillosa de que ese amor incondicional por el que yo tengo fe y habla la canción existe".

La intérprete se enfrenta además a un intenso calendario, con su gira 'Tour Deluxe Abre Tu Mente' con el que recorre varios puntos de España a través de seis conciertos exclusivos e interpreta algunos de sus temas más destacados como 'Abre tu mente', 'Si te marchas', 'Soy superviviente' o 'No me pidas más amor'. "Son canciones que me han dado muchas alegrías. Siempre intento hacerlas desde las entrañas, y con el convencimiento de cada mensaje que lanzo, tienen mucha verdad", reconoce sobre temas que han pervivido con gran éxito y conectado con el gran público.

Una carrera con temas de grandes éxitos en el que no puede escoger un claro favorito: "Siempre digo que las canciones son como los hijos, que no se puede escoger, aunque todas tienen algo especial. 'Si te marchas' me dio la oportunidad de la nominación a los Latin Grammy, y pude cantarla en Las Vegas, una experiencia brutal, sobre todo como autora. Pero todas tienen algo especial, son un trocito de tu historia, vida y experiencias".

"Yo salía con una minifaldita y rubia con tacones y se pensaban que detrás había un señor con chaqueta y corbata"

La intérprete también analiza el desarrollo de la industria musical durante su carrera, donde aprecia un gran cambio especialmente en el machismo imperante: "A mí me costó mucho que la industria y los medios tomaran en serio mi papel como autora. Yo salía con una minifaldita y rubia con tacones, y pensaban que era un producto del que detrás tenía que haber un señor, como digo yo, con chaqueta y corbata detrás. Pero nunca ha existido ese señor".

La realIdad era completamente distinta: "Yo siempre he sido la que ha liderado todos mis proyectos, sobre todo en lo que a musical y creativamente se refiere, y y nunca había nadie detrás. Mi manera de rebelarme contra eso era ponerme la minifalda más corta y dejarme el pelo más largo y más rubio, y ponerme el tacón más alto". "Llevo ya cinco discos y todavía tengo que explicar que son mis canciones", se lamenta.

En todo caso, considera que la situación ha avanzado para las nuevas generaciones de intérpretes: "Afortunadamente, todas las artistas jóvenes que están saliendo, que componen, aunque vayan con minifalda o directamente desnudas, nadie les cuestiona si componen o no".

Avances para los que, en todo caso, reconoce que todavía queda trabajo por delante. Así se puede ver en su tema 'Soy superviviente', en el que aborda la lucha contra la discriminación: "Yo pensaba que a estas alturas de la vida ya no tendría volver a a lanzar ese tipo de mensajes, quería ampliar ese grito contra la violencia por cuestiones como la sexualidad, razas, creencias o el físico a aquellos que lo estén sufriendo en estos momentos".

Un tema que sigue la línea de 'Abre tu mente', en el que hacía mención a la violencia machista: "Hay que lanzar estos mensajes todavía más fuerte que nunca porque, por desgracia, siguen muriendo muchísimas mujeres en manos de sus parejas, a igual que personas homosexuales o colectivos diferentes que sufren la intolerancia".

"Melody va a hacer un papel maravilloso"

Merche también se ha pronunciado sobre el Festival de Eurovisión, del que reconoce que ha recibido "alguna que otra oferta para presentarse a Eurovisión por parte de Televisión Española", aunque siempre ha rechazado porque "requiere mucho tiempo, que abandones todo lo que estás haciendo porque son muchos meses de preparación".

En todo caso, se declara "seguidora del Benidorm Fest" y muy "fan" del eurofestival, que siempre sigue cuando puede. "Nunca se puede decir de este agua no beberé, quizás en una etapa en la que estuviese más tranquila sin gira a la vista", concede sobre una eventual participación.

En cuanto a la apuesta de este 2025, se muestra confiada en Melody, que cree que hará "un papel maravilloso". "A mí me da igual el puesto en el que queden. Al final lo que queda es la actuación, lo que queda es el arte de un artista y en este caso estoy completamente convencida de que va a hacerlo de maravilla y va a dejar a España en lo más alto", defiende.