Ni Primaprix ni Sqrups: los supermercados 'low cost' que irrumpen en pleno Madrid

Ni Primaprix ni Sqrups. Los supermercados 'low cost' están experimentando un fuerte auge en España ante la necesidad de los consumidores de afrontar una época de alta inflación de los precios.

Los salarios no crecen del mismo modo que los bienes de primera necesidad, como la alimentación. Esto conlleva, en la práctica, un empobrecimiento generalizado de la población, que se ve obligada a recurrir a alternativas de compra y, sobre todo, una mayor apuesta por las marcas blancas.

Los supermercados low cost proliferan ante los efectos de la inflación desbocada Envato Elements

En todo caso, en el contexto actual, surgen enseñas que buscan reducir el precio de la compra, incluso sin renunciar a las primeras marcas. Entre ellas destacan formatos como Primaprix o Sqrups, que cada vez ganan mayor fidelidad entre los consumidores. Pero también hay enseñas que siguen abriendo camino.

El supermercado 'low cost' que se implanta en Madrid: combate la inflación

En plena crisis de precios para el bolsillo de los consumidores, hay una nueva enseña que se ha instalado en Madrid para consolidar su crecimiento. Se trata de la cadena de supermercados 'low cost' Supeco, del Grupo Carrefour, que ha inaugurado un nuevo establecimiento en la Avenida de la Aviación, 43, en el barrio de las Águilas (Madrid).

Esta cadena de supermercados se encuentra en pleno crecimiento consolidado y ya cuenta con algunos establecimientos repartidos en la Comunidad de Madrid, en calles de la capital como la Avenida Hermanos García Noblejas, así como en localidades próximas como Alcorcón, Fuenlabrada o Leganés.

La enseña de supermercados 'low cost' está siendo la principal arma del Grupo Carrefour para crecer en cuota de venta, toda vez que permanece estancada en el entorno del 9% tras haber descendido en 2024, principalmente lastrada por el modelo del hipermercado, según la consultora Kantar.

A pesar de que Carrefour sigue siendo la segunda firma del país en su sector, permanece más de 15 puntos por debajo del líder, Mercadona, y necesita nuevas estrategias para conectar con los consumidores.

Por este motivo, las compras que ha realizado el Grupo Carrefour, en concreto los supermercados Supersol y 41 supermercados Supercor del Grupo El Corte Inglés, han ido destinadas en gran medida a esta enseña de precios accesibles.

Un modelo de 'hard discount'

El formato de Supeco recuerda en gran medida a los inicios de Lidl, Aldi o incluso a los antiguos Supermercados Plus. Se trata de reducir al mínimo los envases y presentación de los productos, así como otras cuestiones como la iluminación, decoración o mobiliario.

La tienda se presenta más bien como una especie de almacén para optimizar al máximo los costes, mientras que se reinvierte todo el ahorro obtenido en ofrecer precios reducidos al máximo.

Muchos de los productos de la tienda se presentan ahora en cajas de cartón o directamente en palets para reducir todos los procesos a la mínima expresión. Se busca llegar así a un nicho de mercado que se ha quedado fuera por el auge de precios, pero también buscar todos los resquicios para competir en precio frente al resto, ya que los reposicionamientos de Aldi y Lidl han dejado prácticamente huérfano a este modelo de tienda.

El Grupo Carrefour creó en 2010 esta marca de establecimientos, sin embargo, esperó hasta 2012 para lanzar la primera tienda en Sevilla. Durante gran parte de esta década ha permanecido prácticamente escondida o en una segunda fila, pero el contexto actual lleva al grupo galo a priorizar su presencia y darle gran protagonismo en su plan de crecimiento.