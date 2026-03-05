Robles afirma que España "valorará" prestar apoyo a Chipre en plena guerra de Irán

Las declaraciones de la ministra han llegado esta misma mañana en una entrevista con Ángels Barceló para la Cadena Ser. En ella Margarita Robles ha asegurado que estudiará la posibilidad de prestar apoyo a Chipre si así se plantea en el marco de la Unión Europea. Además, ha insistido en varias ocasiones en que España es "un aliado firmemente comprometido" con sus socios internacionales y ha subrayado la importancia de actuar siempre dentro de los marcos multilaterales.

Robles también ha querido diferenciar claramente entre misiones de ataque y misiones de defensa, recalcando que el papel de España se limita a operaciones destinadas a proteger la paz. "Una cosa son misiones de ataque y otra cosa son misiones de defensa", afirmó la ministra, recordando que el propio nombre del departamento que dirige refleja esa filosofía.

En ese sentido, la titular de Defensa ha reiterado que España estará siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y de paz. Por ello, ha señalado que si desde la UE se plantea alguna misión para proteger a Chipre, el Gobierno español "lo tendrá en cuenta y lo valorará", como ya ha hecho en otras operaciones internacionales.

Robles fija la postura de España frente a Estados Unidos en la guerra con Irán Donald Trump calificó a España de aliado "terrible" y amenazó con cortar las relaciones comerciales.. CC

Durante la entrevista, Margarita Robles también respondió a las declaraciones procedentes de Estados Unidos después de que la portavoz de la Casa Blanca insinuara que España estaría dispuesta a colaborar militarmente en el conflicto. La ministra fue tajante y reiteró que España no autorizará la utilización de las bases de Rota y Morón en el actual contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Robles explicó que la posición del Gobierno español es clara porque la operación no cuenta con respaldo del derecho internacional. "Lo que está pasando en Teherán es terrible y supone una violación de los derechos humanos", señaló, pero insistió en que España no puede apoyar actuaciones unilaterales que no tengan el amparo del ordenamiento jurídico internacional ni el respaldo de organismos como Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Europea.

La ministra quiso dejar claro que esta decisión no implica falta de compromiso con los aliados, en respuesta también a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que llegó a calificar a España como un aliado "terrible". Robles defendió que el país mantiene un papel activo en la seguridad internacional y recordó que más de 4.000 militares españoles participan actualmente en misiones de paz en diferentes escenarios internacionales.

En este sentido, explicó que ese compromiso fue trasladado directamente al embajador de Estados Unidos en España, a quien transmitió que España es un aliado serio, responsable y firmemente comprometido con la paz y el multilateralismo. "España puede llevar la cabeza muy alta", afirmó al recordar el trabajo de las Fuerzas Armadas en distintas misiones internacionales.

Robles también subrayó que España trata de mantener buenas relaciones con todos los países, pero dejó claro que ese respeto debe ser recíproco. La ministra defendió que el país no admite lecciones de nadie, ya que mantiene desplegados militares defendiendo el espacio aéreo de varios países europeos, participa en misiones internacionales y continúa apoyando a Ucrania. Precisamente por ese compromiso, reclamó respeto hacia España y hacia el papel que desempeñan sus Fuerzas Armadas en la defensa de la paz.