La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público

Dos trabajadores del PP de Madrid cobran un dinero exclusivo para trabajadores del ámbito municipal y no político.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano Foto: PP de Madrid
Andrea Torrente

22 Octubre 2025 13:04 (hace 8 horas)

Alfonso Serrano, número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las personas del círculo de confianza de Ayuso y se ha descubierto que el sueldo de dos de sus asesores viene del propio Ayuntamiento de la región, siendo que las labores que realizan no tienen ningún tipo de relación con el trabajo municipal.

El secretario general del PP de Madrid cuenta con un jefe de Gabinete que recibe un salario de 63.000 euros y también paga la nómina de una de las encargadas de prensa desde agosto de 2023 con dinero del municipio, según ha informado la Cadena Ser.

De dónde sale esta información

La información esta accesible para todo el mundo en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Serrano es la voz de Ayuso dentro del partido y ha creado su carrera profesional alrededor de la presidenta madrileña. Su función es la de senador por nombramiento autonómico. Su nombre está empezando a ser conocido por su estilo de ataque a la oposición dentro de las redes sociales.

Funciones de los asesores y declaraciones

El PP de Madrid ha aclarado para los medios de comunicación las funciones que desempeñan los asesores municipales, haciendo referencia a los aludidos, "trabajan para el grupo y para el partido" y que "no son asesores de Gobierno, son del grupo y como tales, hacen una asesoría política para los grupos políticos y por extensión, también para los partidos. Es algo habitual. Nunca hemos cuestionado la labor de los asesores de los grupos políticos de ningún partido. Hay que diferenciar los asesores de Gobierno con los de los grupos".

Los dos asesores de Serrano realizan labores de partido, uno es periodista y forma parte del equipo de comunicación del PP de Madrid, la segunda realiza labores de comunicación en el ámbito de la política y también presenta a los oradores en los mítines del partido.

Serrano se está haciendo conocido por estar en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y hacer declaraciones, como: "El final de Pedro Sánchez lo va a decidir o la Policía o los socios que se cansen de él", con estas palabras alude a los casos de corrupción que afectan a los exasesores de Pedro Sánchez.

El decreto de 2014 regula el nombramiento y funciones del personal eventual municipal y establece que tanto el nombramiento como el cese son libres. La norma no explica que los sueldos de la plantilla de los partidos políticos puedan ser resueltos por los grupos municipales.

La única excepción que recoge este decreto es "excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid". Esta particularidad va dirigida a personas que trabajan para el ámbito municipal y no para el político.

