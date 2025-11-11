Los Replicantes
Política

El Gobierno de Ayuso se equivocó enviando resultados del cribado de cáncer de colon

La Consejería asume que ha habido un error que quedó reparado sin ocasionar ningún daño en los tratamientos para los afectados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Andrea Torrente

11 Noviembre 2025 12:46 (hace 11 horas)

La Consejería de Sanidad madrileña empezó a notar "una incidencia" en el envío de los resultados por carta del programa de cribado de cáncer de colon y recto, 'Prevecolon'. Estos problemas en la propagación de información comenzaron a detectarse el 5 de febrero y afectó alrededor de 500 personas.

Sanidad ha querido comunicar que "no hubo ningún error de diagnóstico" en los resultados de las pruebas que afectan a este tipo de cáncer y que "los resultados correctos" siempre han estado en el historial clínico de cada paciente.

Información de la Consejería de Sanidad

La Consejería de Sanidad afirma que el problema viene de la comunicación errónea de los resultados por carta. En febrero unos 571 madrileños recibieron cartas erróneas sobre los cribados de cáncer de colon en los que se les informaba que eran negativos; esto dato lo aporta La Sexta.

Las falsas buenas noticias eran notificadas a centenares de personas que padecían el cáncer y lo que necesitaban era hacerse más pruebas. La consejería explica también que desde el momento en el que se dieron cuenta del error, se contactó con todos los pacientes por vía telefónica, por mensaje al móvil o a través de los profesionales sanitarios.

Aseguran que la situación quedó resuelta del 5 al 12 de febrero, tan solo una semana después del incidente y que "todos aquellos pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido". Así "ningún proceso clínico se vio alterado" como tampoco la realización de pruebas correspondientes, sostiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) hizo unas doscientas llamadas a las personas afectadas para comunicarles su situación antes de que la empresa cometiera el error. Además, la Comunidad de Madrid muestran una "confianza absoluta" en el programa con más de ocho años de funcionamiento.

Cáncer de colon

El cáncer de colon es el tumor que con más incidencia aparece entre hombre y mujeres en nuestro país. En 2024 aparecieron más de 40.000 casos nuevos. Los resultados de este tipo de cáncer son esperanzadores, ya que nueve de cada diez pacientes pueden sobrevivir a la enfermedad si se empieza a tratar a tiempo. En cambio, si no se detecta a tiempo resulta ser un cáncer muy peligroso porque presenta la segunda tasa con mayor probabilidad de muerte, después del cáncer de pulmón.

Realizarse una prueba para detectar este tipo de cáncer es una oferta obligatoria en todas las comunidades para las personas que oscilan entre los 50 y 69 años. Aunque debería ser igual en todas las comunidades de nuestro país, la realidad es que solo Navarra y País Vasco superan el 70 % de las personas que se someten a estas pruebas para detectar la actividad o inactividad del cáncer.

