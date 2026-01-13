La red social X sufre una caída a nivel mundial

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk y antes conocida como Twitter, está sufriendo problemas técnicos que afectan a nivel global, incluyendo a los usuarios en España. No se puede acceder a la red ni cargar contenidos con normalidad.

Miles de personas están reportando fallos tanto en la versión web de la red social como en la aplicación móvil. Se están recibiendo mensajes con errores para intentar iniciar sesión o actualizar los feeds.

Varias caídas

Este suceso no es aislado. Durante 2025 también se han registrado otras caídas importantes que han afectado al funcionamiento normal de la red social X y que han dejado a millones de usuarios sin servicio durante horas.

Algunos de esos episodios de caída de la red social X, antes conocida como Twitter, llevaron a acumular decenas de miles de reportes, en los que los usuarios denunciaban el mal funcionamiento de la plataforma digital.