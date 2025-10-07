Quién es Reyes Rigo: la última retenida en Israel por morder a una funcionaria

Israel ya ha deportado a prácticamente todos los miembros de la Sumud Global Flotilla, un conjunto de barcos con ayuda humanitaria en denuncia del genocidio en la Franja de Gaza, que deja más de 65.000 muertos, desplazamientos forzosos y bloqueo en la entrada de ayuda humanitaria.

Por el momento, tan solo queda una española retenida en una prisión de Israel. Se trata de la activista española Reyes Rigo Cervilla, de alrededor 50 años y responsable de la empresa The House of Qi. Las autoridades del país hebreo la acusan de haber mordido a una enfermera del penal durante un examen médico en la cárcel de Ktziot y, al menos, permanecerá retenida hasta este miércoles, 8 de octubre.

La Policía israelí ha dado su versión en un comunicado: "La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una funcionaria durante su estancia en prisión".

Rigo es la única persona con nacionalidad española que permanece en Israel tras la deportación del grupo de cuarenta ciudadanos del país que se embarcaron en la Flotilla. Entre otros, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ex diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé o la concelaja del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda.

Sin afiliación política

Reyes Rigo procede de Palma de Mallorca. Profesionalmente se dedica a la acupuntura y no se conoce que tenga ninguna afiliación a partidos políticos o sindicatos, por lo que su participación en la flotilla ha sido a título personal.

"Me embarqué en la Flotilla por humanidad y solidaridad. El silencio es complicidad, y ante la inacción de las instituciones somos la sociedad civil quien, lamentablemente, tiene que ponerse en marcha", reveló en una entrevista a Público.

No es la primera ocasión en la que Reyes Rigo participa en una iniciativa de estas características. También en junio de 2025 estuvo con el contingente humanitario de la Marcha Global a Gaza, que fue interceptado en El Cairo.

En su propia página web, Reyes Rigo se declara defensora del Zen Shiatsu y experta en medicina china. En 1999 se graduó y después ha trabajado o vivido en varios países de Europa y Asia. Finalmente, regresó a Palma de Mallorca en 2020, en su barrio de toda la vida, donde abrió su negocio, The House of Qi.