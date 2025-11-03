Los Replicantes
Quién es Juanfran Pérez Llorca: así es el posible sucesor de Carlos Mazón

Tras la dimisión de Mazón, Juanfran Pérez Llorca podría ser una rápida solución para la reconstrucción del partido político.

Quién es Juanfran Pérez Llorca: así es el posible sucesor de Carlos Mazón
Juanfran Pérez Llorca en Les Corts Foto: x @JuanFranFines
Andrea Torrente

Andrea Torrente

03 Noviembre 2025 12:31 (hace 13 horas)

Lunes 3 de noviembre, día en el que Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat de Valencia, después de más de un año desde el desastre de la DANA. El expresidente del Partido Popular no ha anunciado a su sucesor, pero todo indica que será su actual número dos: Juanfran Pérez Llorca.

Mazón ha declarado que la responsabilidad de nombrar a un nuevo presidente será de la "mayoría parlamentaria vigente" lo que indica que en esta tarea tendrá gran peso la preferencia de Vox, ya que su socio de Gobierno pertenece a este partido político. Una gran noticia para Llorca ya que mantiene una estrecha relación con Vox en Valencia.

¿Quién es Juanfran Pérez Llorca?

Llorca es alcalde desde 2015 de Finestrat, un municipio de la Marina Baja y en el que el PP ha gobernado con mayoría absoluta. En 2023 fue nombrado secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). En 2024 pasó a ser Síndic del Grupo Popular dentro de Las Cortes en Valencia. También es el número dos de Mazón y una persona de confianza para el que ya es el expresidente.

Juanfran Pérez Llorca como alcalde de Finestrar
Juanfran Pérez Llorca como alcalde de Finestrar Ayuntamiento de Finestrat

Otros nombres que se han barajado dentro del Partido Popular son María José Catalá (alcaldesa de Valencia y favorita para Génova) y Vicent Mompó (actual presidente de la diputación de Valencia), este último es por quien apuesta el propio Mazón, además cuenta con los apoyos de todo el PP valenciano.

Sin embargo, ninguno de los dos es diputado dentro de Las Cortes, a diferencia de Llorca, requisito necesario para poder ser presidente de la Generalitat. Este ha sido el motivo por el cual todas las miradas se han centrado en Juanfran Pérez Llorca para formar rápidamente el partido de cara a las próximas elecciones.

Llorca podría ser el nuevo candidato a presidente, una solución temporal hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas que se harán en 2027, donde sí que participarían Català o Mompó.

