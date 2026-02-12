Los Replicantes
Quién es Étienne Bousquet-Cassagne: el hombre con el que se casa el piloto Ralf Schumacher

El ex piloto de Fórmula 1 ha anunciado su boda con un hombre muy vinculado a la política en Francia.

El piloto Ralf Schumacher y su pareja Étienne Bousquet-Cassagne Foto: Instagram @etienne_bousquet
Adrián Parrondo

12 Febrero 2026 09:21 (hace 10 horas)

El piloto Ralf Schumacher, ganador de seis grandes premios de Fórmula 1, ha anunciado su próxima boda con Étienne Bousquet-Cassagne. Schumacher ha publicado este anuncio, a sus 50 años, a través de sus redes sociales.

Su matrimonio se celebrará el último fin de semana de mayo, en un exclusivo evento en Saint-Tropez. Será una celebración que inicialmente se ha previsto para tres días, según ha indicado la prensa alemana.

Con este enlace, Ralf Schumacher deja atrás las tensiones con su ex mujer, Cora Schumacher, que alcanzaron la luz pública. La modelo y presentadora cargó duramente contra el piloto, que salió del armario y es hermano del heptacampeón mundial de Fórmula 1, una noticia que generó un gran impacto mediático.

En su mensaje compartido a través de Instagram, Schumacher publica una foto de la pareja junto a dos copas: "Nos complace confirmar que Ralf Schumacher y su pareja Étienne Bousquet-Cassagne se casarán. Ambos están encantados por las muchas felicitaciones amables que han recibido. Ralf y Étienne no comentarán más detalles personales y amablemente solicitan que se respete su privacidad. Gracias por su comprensión".

Su ex mujer, Cora Schumacher, también le ha felicitado y ha mostrado que ha pasado página de aquella relación: "Steven y yo les deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad", ha escrito, recalcando que ahora mantiene una relación con el estadounidense Steven Bo Bekendam, de 44 años.

Así es Étienne Bousquet-Cassagne, pareja de Ralf Schumacher

Étienne Bousquet-Cassagne es conocido por su papel en el Frente Nacional y después en Agrupación Nacional, los partidos de la líder de extrema derecha Marine Le Pen. Con 34 años, está muy vinculado a la política, y ya fue parte de la oposición en el ayuntamiento de Villeneuve-sur-Lot, hasta que finalmente se desligó en 2020.

La pareja esta preparando su boda
La pareja esta preparando su boda Instagram @etienne_bousquet

Por entonces, el ahora prometido de Ralf Schumacher decidió alejarse de la política tras haber obtenido tan solo el 7,8% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones municipales. Entonces, optó por dar un cambio radical a su vida.

Además de la política, Étienne Bousquet-Cassagne también es conocido por su faceta familiar. Es hijo de Serge Bousquet-Cassagne, presidente de la Cámara de Agricultura de Lot-et-Garonne y líder de la Coordinación Rural (CR) 47.

La relación entre ambos llega ahora después de 14 años en los que Ralf Schumacher estuvo casado con la ex modelo Cora-Caroline Brinkmann, con quien tuvo además un hijo, David, que es también piloto de automovilismo y compite en la ADAC GT Masters, un campeonato alemán, tras pasar también por la Fórmula 3 y el DTM.

