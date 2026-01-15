El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

El jugador de hockey Jesse Kortuem ha roto barreras al declararse homosexual, inspirado en la exitosa serie 'Más que rivales' ('Heated Rivalry'). "Sé que muchos hombres homosexuales y que no han salido del armario en el mundo del hockey están sintiendo fuertemente el impacto del éxito de esta serie", ha reconocido el deportista en declaraciones a Out.

Kortuem ha agradecido la respuesta que ha recibido tras dar ese paso, tanto de sus "ex compañeros de equipo" como de sus "compañeros de secundaria". En una publicación en Facebook, había concretado su experiencia sobre cómo luchó por conciliar su pasión por el deporte con una juventud escondido en el armario.

El jugador de hockey Jesse Kortuem relata su experiencia en el mundo del deporte y la competición Facebook

Sin embargo, el jugador de hockey ha reconocido que estaba agotado de esconder su verdadera orientación sexual y que "algo se encendió en mí" para hacerlo público. Además, ha atribuido esta decisión final al éxito de 'Más que rivales' ('Heated Rivalry'), una serie que verá pronto la luz en España y que sigue el romance entre dos jugadores de hockey en el armario, Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rózanos (Connor Storrie).

"La pista no me parecía un lugar donde pudiera ser completamente yo mismo"

Jesse Kortuem reconoce que le ha costado mucho dar este paso y que el ámbito deportivo todavía supone una presión extrema para que la población LGTBIQ+ pueda mostrarse abiertamente como es.

"Durante mucho tiempo, sin embargo, la pista no me pareció un lugar donde pudiera ser completamente yo mismo. Sentía que tenía que ocultar partes de mí durante demasiado tiempo", ha explicado.

Kortuem ha reconocido que el mundo del deporte y la competición formaba parte de su identidad y que vivía con gran contradicción esta realidad con el rechazo que temía encontrar: "De adolescente, llevaba una carga que no parecía encajar en ese mundo y vivía en un estado constante de dicotomía. Amaba el juego, pero vivía con un miedo persistente. Me preguntaba cómo podía ser gay y aun así jugar un deporte tan duro y masculino".

Entre otros aspectos, el jugador reconoce que veía complicado salir del armario en la década de los 2000 por, entre otras cuestiones, "la poca representación positiva en los medios en aquel entonces", lo que considera que "habría sido un desastre social en una escuela secundaria tan grande".

Por todos estos motivos, llegó a alejarse a los 17 años del equipo de secundaria, a pesar de que era una pasión que había cultivado desde pequeño, pero regresó "a un alto nivel" como adulto, aunque "aún no me atrevía a abrirme completamente en mis equipos de hockey", reconoce.

"Por dentro, seguía siendo ese chico escondido en Minnesota"

La presión no desapareció en su época como adulto, en la que "por dentro, seguía siendo ese chico escondido en Minnesota", reconoce. "Como muchos atletas en el armario, revelarles a mis compañeros quién realmente era habría cambiado todo al instante: su opinión sobre mí, podría atraer atención negativa hacia el equipo por el 'jugador gay', así que nunca me arriesgué", ha explicado.

Esta situación le llevó a pasar situaciones muy incómodas y a sentirse autoexcluido del grupo: "Pasaba todas las semanas en un vestuario con chicos a los que respetaba, pero aun así no me sentía lo suficientemente seguro para contarles quién era realmente. Incluso cuando la conversación giraba hacia esposas, familias o citas, cambiaba rápidamente de tema. Si llegaba el momento, simplemente les decía que estaba soltero, incluso cuando salía con alguien".

Todo cambió en 2017, cuando Kortuem encontró apoyo en un torneo de hockey gay en 2017 y sintió que había encontrado un lugar. En la actualidad, juega para el Cutting Edges Hockey Club, un equipo de hockey LGBTQI+ en Vancouver (Canadá).

"Ha sido un largo y vulnerable camino dejar atrás la imagen del atleta en el armario (algo en lo que sigo trabajando hoy) y encontrar auténtica paz a través de las amistades que he formado en el hockey en Vancouver (Cutting Edges), Toronto (Misfits) y en todo Estados Unidos", ha escrito en sus redes sociales.

Afortunadamente, Jesse Kortuem reconoce que "finalmente he encontrado mi paz" y ahora siente que existe un "espacio para todos en el hielo". En todo caso, no duda en enviar un mensaje a todos los deportistas que siguen en el armario: "Quiero que sepan que hay esperanza y que no están solos. Les espera una vida y una profunda felicidad en su camino. Lo superarán y todo estará bien".