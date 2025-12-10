Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

Confirmado por la OCU. La Navidad representa una festividad en la que se prevé la reunión con todos los familiares y seres queridos. Las cenas se suceden, las fiestas con amigos son una realidad, pero también pueden terminar representando un gran golpe para el bolsillo.

Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio para analizar el impacto de las subidas de precios en los alimentos habituales en Navidad y su evolución, con un crecimiento del 5,1% en estas fechas.

El estudio de la OCU incluye una lista de productos vendidos con frecuencia en los supermercados con motivo de la Navidad: cordero lechal, redondo de ternera, pularda, pavo, jamón ibérico de cebo al corte, lombarda, piña, granada, besugo, lubina, merluza, angulas, langostinos, percebes gallegos, almejas y ostras.

La primera comparación realizada por el organismo de consumidores refleja que 12 de los 16 productos analizados son más caros que en los años anteriores. Por ejemplo, el redondo de ternera y las ostras alcanzan crecimientos del 19%.

Los precios en el supermercado se han disparado en pleno contexto de inflación Envato Elements

Únicamente algunos productos han mantenido de forma más o menos estable sus precios. Se trata de las angulas, percebes o la lombarda. Mientras tanto, el único producto que ha registrado una bajada de precio es la pularda.

Precios disparados

El estudio de la OCU también ha hallado algunos productos con precios totalmente disparados, ya que alcanzan máximos históricos. Se trata del cordero lechal, el redondo de ternera, el pavo, el jamón de cebo, la piña, la granada y las ostras.

El análisis de la OCU, comparado con el realizado en el mes previo de la Navidad de 2015, cuando se publicó el primer estudio de la materia, muestra que todos los productos han subido una media del 57%. Algunos productos típicos de la temporada, como el cordero o la almeja, han subido casi un 100%; mientras que el besugo alcanza crecimientos de casi el 200%.