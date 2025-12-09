Los Replicantes
Economía

La confesión de Santiago Niño Becerra sobre los nuevos hábitos de compra: "Ahorra dinero"

El economista, que predijo la crisis económica de 2008, se pronuncia sobre una moda cada vez más presente en los supermercados.

09 Diciembre 2025 09:30 (hace 1 hora)

El economista Santiago Niño Becerra goza de un amplio prestigio. Fue uno de los pocos que realmente predijo la ola de la crisis de 2008 y sus graves repercusiones en la economía internacional, incluyendo España, que gozaba previamente de uno de sus mejores momentos.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, la economía también se reduce a circunstancias mucho más cotidianas como la compra semanal. Los supermercados están experimentando un claro cambio de modelo de negocio ante las nuevas reclamaciones de los consumidores y esto también tiene un efecto sobre el bolsillo.

Los horarios laborales cada vez más extendidos y las dificultades de la conciliación se trasladan a la compra, con un notable auge de la compra de productos de comida preparada. La gente cada vez tiene más tiempo para elaborar los platos en su casa.

Esto se puede apreciar en el protagonismo creciente de los puestos de comida preparada en las enseñas de distribución, como Listo para Comer de Mercadona, La Cocina de Carrefour o Bistró de Alcampo, hasta con zonas específicas para consumir los productos dentro de los establecimientos.

Santiago Niño Becerra lo predice: el futuro de los supermercados

En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra defiende en sus redes sociales y el giro que representa: "El razonamiento está claro: comprar comida cocinada ahorra mucho tiempo, tanto en la adquisición de los ingredientes como de preparación, pero en mi opinión ahorra otra cosa: dinero".

El economista Niño Becerra expone un ejemplo explícito, puesto que señala que "en la zona de Barcelona no es posible encontrar un restaurante que ofrezca un menú como el expuesto (de 9,25 euros) a ese precio. Adquirir los ingredientes y elaborar ese menú en casa, además de requerir unos conocimientos y de consumir tiempo, añadiendo la energía eléctrica o el gas empleados en la elaboración, supera el precio de ese menú, eso sin considerar que hay que limpiar los utensilios de cocina y de vajilla utilizados en su elaboración y consumo", lamenta.

A ello, continúa explicando que "si la tarea de limpieza la realiza un lavaplatos, hay que haberlo adquirido y consumirá energía y detergente. Lo que cada cual debe decidir es el grado de confianza que todas las opciones le reportan: comida preparada, restaurante o elaboración propia, tanto en cuanto a los aditivos que incorporen, como la higiene en la elaboración, y algo tan personal como el sabor que cada cual le reporte".

Todo ello recoge la realidad: la presencia de los productos de comida prepara en los supermercados, hipermercados y centros comerciales es una realidad creciente. Cada vez más personas apuestan por acudir al establecimiento y comprar los platos ya preparados, ahorrando la elaboración y un tiempo corto dadas las largas jornadas laborales fuera de casa.

