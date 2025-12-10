Alerta alimentaria: retiran estos snacks del supermercado con partículas de metal

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de un lote de producto de aperitivos de la marca Snatt's por la presencia de partículas metálicas.

El producto afectado en este aviso son las bolsas de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's. Se ha visto afectado el lote 68708 con fecha de caducidad del 7 de noviembre de 2026. El código de barras del producto afectado es el 8413164023198. Se comercializa en bolsas de 80 gramos.

Producto afectado por alerta alimentaria Aesan

A pesar de que hay constancia de la distribución del lote afectado a través de las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana; no se pueden descartar redistribuciones en otros territorios. El aviso inicial partió de Valencia y se ha comunicado a todas las autoridades implicadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

Evitar su consumo

Ante la alerta alimentaria que comunica la Aesan, y que surgió como aviso del autocontrol en la propia empresa fabricante del producto afectado, se recomienda seguir una serie de pasos para evitar problemas de salud.

Se recomienda que todas las personas que tengan el producto afectado en los domicilios o pudieran encontrarlo en cualquier establecimiento, que se abstengan de consumirlo. Pueden también devolverlo en el establecimiento donde los adquirieron, donde se les entregará el importe. Esta precaución se extiende en estos momentos al conjunto de la población.

Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, que están trabajando para verificar la retirada de los productos afectados en todos los canales de comercialización.