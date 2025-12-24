Los Replicantes
Revolución en Cercanías Madrid: todas las estaciones y ampliaciones a punto de abrir

Parla Norte, Soto Sur, Imperial o Fuencarral-Malmea: la red ferroviaria se prepara para su mayor transformación en décadas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente Foto: Pool Moncloa
Adrián Parrondo

24 Diciembre 2025 10:58 (hace 14 horas)

La red de Cercanías Renfe Madrid se encuentra ante uno de los mayores procesos de ampliación y modernización de su historia reciente. Tras años marcados por la falta de nuevas estaciones, el Plan de Cercanías Madrid impulsado por ADIF y el Ministerio de Transportes empieza a materializarse en proyectos concretos que prometen cambiar la movilidad diaria de cientos de miles de personas.

Nuevas paradas en municipios en crecimiento, estaciones en pleno centro de la capital y conexiones clave con grandes desarrollos urbanísticos forman parte de una hoja de ruta que ya tiene nombres propios, calendarios aproximados y obras en marcha. Algunas de estas estaciones abrirán en apenas uno o dos años; otras marcarán el horizonte ferroviario de la próxima década.

Este es el repaso definitivo a todas las nuevas estaciones de Cercanías Madrid confirmadas o en desarrollo, con su estado actual y fechas previstas de inauguración. Así podrás conocer todas las novedades a punto de llegar.

1 Parla Norte: la gran apuesta del sur

La futura estación de Parla Norte, en la línea C-4, es uno de los proyectos más avanzados. Ubicada en el noreste del municipio, está concebida como un gran nodo intermodal que conectará Cercanías con el tranvía de Parla, autobuses y aparcamientos disuasorios.

Las obras se encuentran en ejecución y, según las previsiones actuales, la estación entrará en servicio a principios de 2026. Su puesta en marcha aliviará la presión sobre la estación central de Parla y mejorará el acceso ferroviario a nuevas áreas residenciales e industriales.

2 Pinto-La Tenería: una nueva parada en la C-3

En el sur metropolitano, la línea C-3 sumará una nueva estación: Pinto-La Tenería, situada entre Pinto y Getafe. El proyecto contempla andenes accesibles, pasarela elevada y un edificio de viajeros de nueva construcción.

Las obras comenzaron en 2024 y tienen un plazo de ejecución cercano a los dos años, por lo que la apertura se espera entre 2026 y 2027, reforzando la conectividad ferroviaria de Pinto con el centro de Madrid.

3 Soto Sur: el regreso del tren a Soto del Real

La ampliación de la línea C-4B hacia el norte incluye la recuperación de la histórica estación de Soto del Real, que reabrirá como Soto Sur. El proyecto no solo contempla la rehabilitación de la parada, sino también nuevos aparcamientos y servicios asociados al transporte sostenible.

Aunque todavía no hay una fecha oficial cerrada, las estimaciones sitúan su puesta en servicio entre finales de 2026 y 2027, una vez completados los trabajos de ampliación del trazado desde Colmenar Viejo.

4 Tres Cantos Norte: anticiparse al crecimiento

Otra de las estaciones previstas en la C-4B es Tres Cantos Norte, pensada para atender el crecimiento demográfico del municipio. El proyecto ya ha sido presentado y se encuentra en fase de tramitación administrativa, a la espera de la licitación de las obras.

Si los plazos administrativos avanzan sin retrasos, la estación podría estar operativa a partir de 2026 o 2027, aunque su calendario sigue condicionado por la planificación global de la línea.

5 Imperial: una estación inédita entre Príncipe Pío y Pirámides

Uno de los proyectos más llamativos es la futura estación Imperial, que se situará entre Príncipe Pío y Pirámides, en pleno entorno urbano de Madrid. Dará servicio a las líneas C-1 y C-10 y acercará Cercanías a zonas densamente pobladas junto al río Manzanares.

ADIF ya ha licitado la redacción del proyecto, pero se trata de una actuación técnicamente compleja. Por ello, no se espera su inauguración antes de finales de la década, convirtiéndose en una de las grandes apuestas a largo plazo de la red.

6 Fuencarral-Malmea: el Cercanías de Madrid Nuevo Norte

Ligada al mayor desarrollo urbanístico de la capital, la futura estación Fuencarral-Malmea sustituirá a la actual estación de Fuencarral y se convertirá en un nodo clave de la línea C-4.

Diseñada para dar servicio a miles de nuevas viviendas y oficinas del proyecto Madrid Nuevo Norte, contará con más vías, andenes centrales y mejores conexiones urbanas. Su ejecución está vinculada al desarrollo del ámbito urbanístico, por lo que su apertura no se prevé antes de 2028.

El conjunto de estas nuevas estaciones dibuja un cambio de escala en la red de Cercanías, que vuelve a crecer tras años de estancamiento. Desde municipios periféricos como Parla o Soto del Real hasta el corazón de la capital con Imperial, el tren de proximidad recupera protagonismo como eje vertebrador de la movilidad metropolitana.

Aunque algunos proyectos aún dependen de trámites y calendarios políticos, el mapa ya está definido: Cercanías Madrid sumará nuevas estaciones, nuevos usuarios y un papel clave en la transición hacia una movilidad más sostenible. El reto, ahora, será cumplir los plazos y convertir los anuncios en trenes circulando.

