Cómo funciona el nuevo abono único de transporte: precios, fechas y servicios incluidos

Adiós a gastos descontrolados en el transporte. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un nuevo abono único de transportes que será válido en todo el territorio nacional. La medida será aprobada previsiblemente tras el último Consejo de Ministros de 2025, que se celebra este martes 16 de diciembre, y posteriormente se aprobará un real decreto ley para este nuevo marco tarifario.

El nuevo abono único tendrá un precio de 60 euros mensuales para adultos y 30 para jóvenes menores de 26 años. De este modo, se podrá viajar de forma ilimitada en una amplia red de servicios de transporte público.

Qué servicios incluye el nuevo abono único de transporte

El nuevo abono único de transporte permitirá los desplazamientos ilimitados en todo el territorio nacional. Se incluirán todos los núcleos de Cercanías, media distancia y los autobuses estatales para cualquier desplazamiento.

El abono único de transporte permitirá unificar la tarifa plana a todos los medios nacionales CC

Por el contrario, quedarán excluidos todos los trayectos realizados en la red de alta velocidad. Este servicio, que experimentó un primer impulso durante la liberalización que llevó a la caída de precios, está viviendo un notable crecimiento de tarifas tras la consolidación de los operadores privados, Ouigo e Iryo.

Por el momento no se prevé que estén incluido los servicios de transporte público autonómicos o locales, como Metro de Madrid o EMT. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a las administraciones responsables a unirse a este sistema tarifario unificado, que facilitará todo tipo de desplazamientos en España.

Cuándo entra en vigor el abono único de transporte

El abono único entrará en vigor previsiblemente en enero de 2026. Durante el primer semestre del año se mantendrán las bonificaciones actuales, pero en el segundo semestre se introducirá un billete temporal de 20 euros por cuatrimestre en Cercanías Renfe, que será reducido a 10 euros para jóvenes y colectivos vulnerables.

Con este calendario se busca una adaptación progresiva de todos los usuarios del transporte público y las administraciones implicadas. El objetivo es fomentar la movilidad sostenible, una transición justa y equitativa, así como reducir el uso del vehículo privado.

El abono único de transporte replica en España una iniciativa impulsada ya en Alemania, conocida con el nombre de Deutschlandticket. En el país germano se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, también todos los servicios de tranvía y metro, con excepción de que no es válido en servicios de alta velocidad.