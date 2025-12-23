Los Replicantes
Qué comunidades se unen al abono único de transporte: el primer territorio que se suma

El Gobierno apuesta por replicar una iniciativa alemana que facilitará la intermodalidad en el transporte público.

Qué comunidades se unen al abono único de transporte: el primer territorio que se suma
Abono único de transporte Renfe Foto: CC
23 Diciembre 2025 18:36 (hace 2 horas)

Ya es oficial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la llegada del abono único de transporte que funcionará en todo el territorio español. Este título permitirá viajar en autobuses de largo recorrido y trenes de Renfe, excepto en servicios de alta velocidad.

Sánchez se ha abierto a la colaboración con otras administraciones locales y autonómicas para incorporar los servicios de transporte público bajo su jurisdicción. En el caso de Madrid, por ejemplo, podrían incluirse Metro de Madrid y autobuses interurbanos (Comunidad de Madrid), EMT de Madrid (Ayuntamiento de Madrid) EMT de Fuenlabrada (Fuenlabrada) o Tranvía de Parla (Parla). Sin embargo, no hay nada confirmado en este territorio.

El abono transporte permitirá inicialmente el uso de servicios de titularidad estatal
El abono transporte permitirá inicialmente el uso de servicios de titularidad estatal CC

El precio del billete universal anunciado por Pedro Sánchez será de 60 euros mensuales para personas con más de 26 años, mientras que se reducirá hasta 30 euros para aquellos más jóvenes. El presidente afirma que este título permitirá un ahorro del 60% del gasto mensual en transporte público.

La única comunidad que se une por ahora al abono único de transporte: "Estamos preparados"

En este sentido, Cataluña ha confirmado que está trabajando para ser la primera comunidad autónoma en unirse al abono único de transporte. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo ha confirmado en la sesión de control del Govern en el Parlament, a raíz de una pregunta de la líder de los Comuns, Jéssica Albiach.

Salvador Illa ha confirmado el diseño de un grupo de trabajo para planificar los nuevos precios públicos del transporte en Cataluña, pero también espera un acuerdo con el resto de las formaciones políticas para la plena implantación del abono único de transporte: "Estamos preparados", ha indicado Illa.

La medida se pondrá en marcha, previsiblemente, a partir de la segunda quincena del mes de enero y replica la iniciativa alemana Deutschlandticket. En el país germano ya incluye todos los sistemas, incluyendo metro, tranvía y autobuses urbanos, excepto trenes de alta velocidad. La idea es que España logre esa meta a través de acuerdos progresivos entre administraciones.

El abono único de transporte en España incluirá inicialmente tan solo los trenes de Renfe, incluyendo Cercanías o Media Distancia, así como los autobuses de largo recorrido, medios que siguen siendo competencia del Gobierno central.

