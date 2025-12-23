Qué horario tiene Mercadona en Nochebuena y Navidad 2025: cambios en diciembre

Adiós a los horarios de Mercadona como los conocemos. La cadena de supermercados, propiedad de Juan Roig, modifica la apertura de todos sus establecimientos en diciembre de 2025, coincidiendo con la Nochebuena y Navidad.

Esta época se caracteriza por reencuentros familiares, contacto con los seres queridos y por un mayor tiempo libre. Esto implica que los supermercados también verán recortado el horario para facilitar el descanso de sus trabajadores.

Mercadona confirma el cambio de horario de sus supermercados por Navidad 2025 Mercadona

A pesar de que muchas personas se organizan siempre con tiempo para tener todo preparado en el momento crítico de la cena, pueden surgir despistes de última hora por los que acudir a un supermercado. Por ello, conviene conocer bien las aperturas especiales en Nochebuena y Navidad 2025.

Horarios de Mercadona en Nochebuena y Navidad 2025: así abrirán los supermercados

Mercadona ha confirmado que mantendrá horarios especiales de apertura de supermercados en estas fiestas tan señaladas. El miércoles 24 de diciembre, con motivo de la Nochebuena, los establecimientos de la firma abrirán entre las 09:00 y 19:00 horas.

Por este motivo, tan solo contaremos hasta las 19:00 horas para hacer las compras que sean necesarias. Además, hay que tener en cuenta que Mercadona cerrará todos sus supermercados en España el día 25 de diciembre, por Navidad, por lo que debemos tener previsiones en casa también para el día siguiente.

En el caso del 31 de diciembre, día de Nochevieja, Mercadona también abrirá con el mismo horario que antes de Nochebuena, entre las 09:00 y 19:00 horas. En el caso del día de año nuevo, Mercadona cerrará también todos sus supermercados en España.

En todo caso, si queremos consultar un supermercado Mercadona específico, ateniendo a cuestiones como la localización, ubicación o código postal, la mejor alternativa es recurrir al buscador oficial de la empresa para comprobar la apertura de nuestro establecimiento más cercano.