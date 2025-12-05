Quién fabrica el mazapán del supermercado: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour...

La llegada de la Navidad supone una época de reencuentros familiares, desconexión del trabajo y, también, un momento de disfrute en el que podemos darnos algún capricho goloso de dulces.

Los turrones, polvorones, roscones de reyes o mazapanes son habituales en estas fiestas. Pero, a pesar de todo, haya que recordar que conviene consumir estos productos con moderación, ya que suponen una auténtica combinación de grasas, azúcar e hidratos.

El consumo de mazapán se dispara en fechas navideñas CC

Los mazapanes son los productos más destacados. Compuestos de almendras, huevo y azúcar, su consumo se dispara en estas fechas. Y cada vez es más frecuente acudir a los supermercados para adquirirlos, incluyendo las versiones de marca blanca. Pero... ¿quién las fabrica?

Mercadona

Los mazapanes de Mercadona, vendidos bajo la marca blanca Hacendado, están fabricados por Sanchís mira, conocido también como Antiu Xixona. Su sede se encuentra en Jijona (Alicante) y se dedica a fabricar dulces navideños desde 1964. Además, desde 1999 fabrica turrones, mazapanes y chocolate a Mercadona tras un acuerdo empresarial.

El Corte Inglés

En el caso de los mazapanes de marca blanca El Corte Inglés, que se pueden encontrar en Supercor, Hipercor y Supermercados El Corte Inglés, están fabricados por Delaviuda Alimentación. Esta conocida empresa toledana es el principal proveedor, aunque algunos productos también están elaborados por Mazapanes Peces, una empresa familiar de Consuegra (Toledo) que destaca por productos de alta calidad.

Carrefour

Carrefour trabaja con el proveedor E. Moreno, fundada por Enrique Moreno, cuyos orígenes se remontan a la localidad sevillana de Estepa. Esta empresa tiene una trayectoria de más de 60 años y también elabora mantecados y polvorones de la marca de supermercados, hipermercados y centros comerciales.

Lidl

En el caso de Lidl, vende mazapanes de Soto bajo su marca blanca Dor. La compañía fabrica sus productos con Delaviuda, que también se hace cargo de los turrones de la firma. Esta entidad se fundó en 1927 gracias a María Rojas que, tras el fallecimiento de su marido, continuó con una confitería en Sonseca (Toledo).

DIA

En el caso de los supermercados DIA, la empresa encargada de fabricar el mazapán es Dulymaz. Se hace cargo de las figuritas de mazapán y estuches de mazapanes surtidos. Mientras tanto, los mazapanes a granel corren a cargo de Union Mels.

Alcampo

En el caso de Alcampo, vende sus mazapanes bajo su marca blanca Auchan. En este caso, están producidos por al empresa Delaviuda que, como hemos comprobado, también fabrica los productos de marca blanca del Grupo El Corte Inglés y Lidl.