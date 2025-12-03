Los Replicantes
Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados

Mercadona se encuentra en pleno proceso de renovación de 'stock' en sus supermercados para adaptarse a las nuevas tendencias.

Un supermercado Mercadona Foto: Mercadona
03 Diciembre 2025 13:43 (hace 3 horas)

Adiós Mercadona. La enseña de Juan Roig se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, incluyendo la retirada de algunos productos e incluso un cierre de tiendas para adaptarse al formato Tiendas 8.

Vídeos Los Replicantes

Con estos movimientos, Mercadona apuesta ahora por un formato de venta que prioriza el modelo 'mercaurante', una mezcla del supermercado tradicional con un restaurante de comida preparada, incluyendo mesas, sillas o microondas para comer.

Esta tendencia se puede comprobar en todas las enseñas del sector, como también impulsan otras firmas como el Grupo El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o Ahorramás. Un sector en auge ante los horarios infinitos en la oficina.

Además, Mercadona también está reformando sus tiendas para priorizar un modelo más eficiente energéticamente y una estética más cuidada en los establecimientos. Por este motivo, opta por cerrar aquellos que no se pueden adaptar al nuevo formato, evitando también la concentración de tiendas y priorizando aquellos supermercados situados en terrenos propios.

Mercadona retira medio centenar de productos: adiós Hacendado, Bosque Verde, Deliplus...

Una de las políticas habituales en el 'stock' de Mercadona es renovar el surtido de productos en sus supermercados. Esto le permite ofrecer novedades frecuentes en sus marcas blancas Hacendado, Bosque Verde o Deliplus. Aunque puede generar reticencias en algunos consumidores. El instagramer Busos Review ha recopilado más de medio centenar de retiradas durante los últimos dos meses. Esta es la lista completa.

  • Crema Tex Mex Hacendado
  • Sazonador Barbacoa Hacendado
  • Sopa Juliana Lavada Hacendado
  • Snack Rolls Hacendado
  • Cera depilatoria tibia roll-on especial piernas (12 bandas) Deliplus
  • Queso fresco sin lactosa Hacendado
  • Tetina silicona tres posiciones Deliplus
  • Laca de uñas alto brillo 108 mocha Deliplus
  • Perejil Troceado Hacendado
  • Pimentón de la Vera picante Yuste 1557
  • Lata de Pollo al Natural Hacendado
  • Bolitas de Patata Hacendado
  • Blanqueador de Juntas Bosque Verde
  • Bolas Hielo Mega Bosque Verde
  • Cacao Soluble 0% Azúcares Añadidos Bosque Verde
  • Salsa Agridulce Hacendado
  • Barrita Black & White Hacendado
  • Barrita Pistacho Hacendado
  • Vela Perfumada Peònía Bosque Verde
  • Vela de Talco Bosque Verde
  • Vela de Toffee Bosque Verde
  • Barritas Tokke Original (Valor)
  • Latas de Macedonia de Frutas en Zumo de Uva sin azúcar añadido Hacendado
  • Crema Mante-K Coco Deliplus
  • Tarta chocolate blanco estilo Kinder Mercadona
  • Chocolate fusión pistacho Hacendado
  • Lata Galletas Danesas Mantequilla Hacendado
  • Galletas Gofre Caramelo Hacendado
  • Hamburguesas de Salmón Mercadona
  • Colonia Afán Eau de Toilette for Men Mercadona
  • Esponja Exfoliante Deliplus
  • Fideo Huevo Hacendado
  • Chocolate Fusión Animadas Hacendado
  • Perfume Complicity Woman Mercadona
  • Corrector Cover&Fix Deliplus
  • Chucherías Dentaduras Hacendado
  • Galletas Fibra 20% & Cereales Digestive Hacendado
  • Chicles Chik*Kles Cola XXL Sin Azúcar Hacendado
  • Champú Volumen para Cabello Fino y Sin Volumen Deliplus
  • Chocolate Mousse Negro Hacendado
  • Cocktail Picante Hacendado
  • Lata de Pera en Almíbar Ligero Hacendado
  • Calzone de Pollo a la Barbacoa Hacendado
  • Capuccino Vienés con Pepitas de Chocolate Hacendado
  • Carrot Cake Hacendado
  • Ensalada Mil Islas Hacendado
  • Pasta Infantil con Vegetales Hacendado
  • Kit maquillaje Nude combo Deliplus
  • Mejillones de las Rías Gallegas en Escabeche Aceite de Oliva 27% Hacendado
  • Ambientador Chai Bosque Verde
  • Ambientador Jasmine Bosque Verde
  • Mini Peanut Cups Hacendado
  • Turrón 72% Cacao Almendras Hacendado
  • Turrón de Chocolate Blanco Crujiente Hacendado
  • Sopa Wonton Hacendado
  • Vela Amber Bosque Verde

    • El instagramer Busos Review ha recopilado estas retiradas, que se han producido durante los últimos dos meses, aunque puntualiza que "algunas veces está retirado en un sitio y hay aún stock en otros o depende de la ciudad".

    En todos los casos, Mercadona ha confirmado a través de las redes sociales la retirada de los productos en sus supermercados. La enseña tiene un canal de atención al cliente prácticamente inmediato en redes sociales como X. Estos movimientos confirman el interés de la firma por renovar constantemente su surtido, lo que implica la desaparición de algunos productos que ya son emblemáticos.

