Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados

Adiós Mercadona. La enseña de Juan Roig se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, incluyendo la retirada de algunos productos e incluso un cierre de tiendas para adaptarse al formato Tiendas 8.

Con estos movimientos, Mercadona apuesta ahora por un formato de venta que prioriza el modelo 'mercaurante', una mezcla del supermercado tradicional con un restaurante de comida preparada, incluyendo mesas, sillas o microondas para comer.

Esta tendencia se puede comprobar en todas las enseñas del sector, como también impulsan otras firmas como el Grupo El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o Ahorramás. Un sector en auge ante los horarios infinitos en la oficina.

Además, Mercadona también está reformando sus tiendas para priorizar un modelo más eficiente energéticamente y una estética más cuidada en los establecimientos. Por este motivo, opta por cerrar aquellos que no se pueden adaptar al nuevo formato, evitando también la concentración de tiendas y priorizando aquellos supermercados situados en terrenos propios.

Mercadona retira medio centenar de productos: adiós Hacendado, Bosque Verde, Deliplus...

Una de las políticas habituales en el 'stock' de Mercadona es renovar el surtido de productos en sus supermercados. Esto le permite ofrecer novedades frecuentes en sus marcas blancas Hacendado, Bosque Verde o Deliplus. Aunque puede generar reticencias en algunos consumidores. El instagramer Busos Review ha recopilado más de medio centenar de retiradas durante los últimos dos meses. Esta es la lista completa.

Crema Tex Mex Hacendado

Sazonador Barbacoa Hacendado

Sopa Juliana Lavada Hacendado

Snack Rolls Hacendado

Cera depilatoria tibia roll-on especial piernas (12 bandas) Deliplus

Queso fresco sin lactosa Hacendado

Tetina silicona tres posiciones Deliplus

Laca de uñas alto brillo 108 mocha Deliplus

Perejil Troceado Hacendado

Pimentón de la Vera picante Yuste 1557

Lata de Pollo al Natural Hacendado

Bolitas de Patata Hacendado

Blanqueador de Juntas Bosque Verde

Bolas Hielo Mega Bosque Verde

Cacao Soluble 0% Azúcares Añadidos Bosque Verde

Salsa Agridulce Hacendado

Barrita Black & White Hacendado

Barrita Pistacho Hacendado

Vela Perfumada Peònía Bosque Verde

Vela de Talco Bosque Verde

Vela de Toffee Bosque Verde

Barritas Tokke Original (Valor)

Latas de Macedonia de Frutas en Zumo de Uva sin azúcar añadido Hacendado

Crema Mante-K Coco Deliplus

Tarta chocolate blanco estilo Kinder Mercadona

Chocolate fusión pistacho Hacendado

Lata Galletas Danesas Mantequilla Hacendado

Galletas Gofre Caramelo Hacendado

Hamburguesas de Salmón Mercadona

Colonia Afán Eau de Toilette for Men Mercadona

Esponja Exfoliante Deliplus

Fideo Huevo Hacendado

Chocolate Fusión Animadas Hacendado

Perfume Complicity Woman Mercadona

Corrector Cover&Fix Deliplus

Chucherías Dentaduras Hacendado

Galletas Fibra 20% & Cereales Digestive Hacendado

Chicles Chik*Kles Cola XXL Sin Azúcar Hacendado

Champú Volumen para Cabello Fino y Sin Volumen Deliplus

Chocolate Mousse Negro Hacendado

Cocktail Picante Hacendado

Lata de Pera en Almíbar Ligero Hacendado

Calzone de Pollo a la Barbacoa Hacendado

Capuccino Vienés con Pepitas de Chocolate Hacendado

Carrot Cake Hacendado

Ensalada Mil Islas Hacendado

Pasta Infantil con Vegetales Hacendado

Kit maquillaje Nude combo Deliplus

Mejillones de las Rías Gallegas en Escabeche Aceite de Oliva 27% Hacendado

Ambientador Chai Bosque Verde

Ambientador Jasmine Bosque Verde

Mini Peanut Cups Hacendado

Turrón 72% Cacao Almendras Hacendado

Turrón de Chocolate Blanco Crujiente Hacendado

Sopa Wonton Hacendado

Vela Amber Bosque Verde

El instagramer Busos Review ha recopilado estas retiradas, que se han producido durante los últimos dos meses, aunque puntualiza que "algunas veces está retirado en un sitio y hay aún stock en otros o depende de la ciudad".

En todos los casos, Mercadona ha confirmado a través de las redes sociales la retirada de los productos en sus supermercados. La enseña tiene un canal de atención al cliente prácticamente inmediato en redes sociales como X. Estos movimientos confirman el interés de la firma por renovar constantemente su surtido, lo que implica la desaparición de algunos productos que ya son emblemáticos.