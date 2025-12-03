Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados

Adiós Mercadona. La enseña de Juan Roig se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, incluyendo la retirada de algunos productos e incluso un cierre de tiendas para adaptarse al formato Tiendas 8.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Con estos movimientos, Mercadona apuesta ahora por un formato de venta que prioriza el modelo 'mercaurante', una mezcla del supermercado tradicional con un restaurante de comida preparada, incluyendo mesas, sillas o microondas para comer.
Esta tendencia se puede comprobar en todas las enseñas del sector, como también impulsan otras firmas como el Grupo El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o Ahorramás. Un sector en auge ante los horarios infinitos en la oficina.
Además, Mercadona también está reformando sus tiendas para priorizar un modelo más eficiente energéticamente y una estética más cuidada en los establecimientos. Por este motivo, opta por cerrar aquellos que no se pueden adaptar al nuevo formato, evitando también la concentración de tiendas y priorizando aquellos supermercados situados en terrenos propios.
Mercadona retira medio centenar de productos: adiós Hacendado, Bosque Verde, Deliplus...
Una de las políticas habituales en el 'stock' de Mercadona es renovar el surtido de productos en sus supermercados. Esto le permite ofrecer novedades frecuentes en sus marcas blancas Hacendado, Bosque Verde o Deliplus. Aunque puede generar reticencias en algunos consumidores. El instagramer Busos Review ha recopilado más de medio centenar de retiradas durante los últimos dos meses. Esta es la lista completa.
El instagramer Busos Review ha recopilado estas retiradas, que se han producido durante los últimos dos meses, aunque puntualiza que "algunas veces está retirado en un sitio y hay aún stock en otros o depende de la ciudad".
En todos los casos, Mercadona ha confirmado a través de las redes sociales la retirada de los productos en sus supermercados. La enseña tiene un canal de atención al cliente prácticamente inmediato en redes sociales como X. Estos movimientos confirman el interés de la firma por renovar constantemente su surtido, lo que implica la desaparición de algunos productos que ya son emblemáticos.