Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

Llega una nueva oleada de aperturas en el sector de los supermercados que promete intensificar la competencia y la creación de nuevos puestos de trabajo. En plena oleada de cambios, con la caída del modelo de hipermercado, el auge de las experiencias de compra y el modelo 'mercaurante' que combina hostelería con compra tradicional está golpeando al sector y reconfigurándolo.

En este contexto, la cadena de supermercados, hipermercados y centros comerciales Eroski ha anunciado su intención de expandirse por España con un intenso plan que llevará a la apertura de nuevos establecimientos.

Los planes se han fijado a lo largo de los próximos tres años y supondrán la inauguración de entre 10 y 15 tiendas propias por todo el país, a lo que se sumarán hasta 60 franquicias en el mismo período de tiempo por todo el territorio nacional.

Expansión como "una mancha de aceite"

La CEO de Eroski, Rosa Carabel, ha explicado que la compañía quiere incrementar la presencia en España con un ambicioso plan que llega tras haber ejecutado importantes reformas internas para equilibrar las cuentas del grupo empresarial.

El setor de los supermercados se encuentra en plena reconversión Pexels

"Tenemos la expectativa de expandirnos como una mancha de aceite en las zonas más cercanas", ha explicado Carabel. El proyecto incluye a inversión del 2,5% de las ventas de sus supermercados en un negocio que incluirá alimentación, hogar, electrónica o moda.

Se priorizarán los supermercados de proximidad y el gran supermercado, un modelo intermedio entre el supermercado tradicional y el hipermercado, con grandes superficies de hasta 3.000 metros cuadrados, así como tiendas pequeñas, supermercados de barrio, de 1.500 metros cuadrados para la proximidad.

La enseña quiere impulsar las ventas y ha invertido 44 millones de euros en promociones especiales. Los productos de las categorías navideñas representan el 46% del gasto total en diciembre, especialmente en bombones, pescado y marisco, con las bebidas como producto estrella.

El desembolso mensual medio adicional en diciembre será de 120 euros por hogar, con las categorías festivas presentes en 2 de cada 3 cestas de la compra en todo el período. El crecimiento del gasto crece ahora en todos los perfiles de clientes, aunque los perfiles sénior apuestan más por alimentación y los jóvenes por el resto. País Vaso y Madrid lideran el crecimiento del gasto con el 37%, seguidas por Castilla-La Mancha, con un aumento del 36%.