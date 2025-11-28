Por qué se separan Sonia y Selena: de lo alto en el Benidorm Fest a romper su dúo

Adiós Sonia y Selena. El mítico dúo musical, que alcanzó sobre todo la fama por su gran éxito 'Yo quiero bailar' en 2001 y que recientemente había vuelto a la actualidad por su participación en el Benidorm Fest con su tema 'Reinas'; rompe su trayectoria en conjunto.

Ambas integrantes han anunciado el final de su trayectoria en conjunto con dos comunicados diferentes y emitidos con pocas horas entre sí. Una despedida que evidencia que la ruptura no se ha producido en los mejores términos.

El primer comunicado, de Equipo Locamente Talent y difundido por Selena Seo, achaca la ruptura a la "decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc", así como diferencias entre ambas sobre el proyecto musical.

Por su parte, Sonia Madoc ha contestado después con otro texto: "Lamento profundamente no haber podido continuar con una iniciativa tan querida y que tantas alegrías nos ha brindado. La decisión que me he visto obligada a adoptar responde a una situación insostenible, derivada de determinados incumplimientos y circunstancias ajenas a mi voluntad, que han impedido que pudiera seguir adelante como siempre he defendido: con profesionalidad, compromiso y respeto".

Posteriormente, Sonia Madoc ha anunciado su intención de emprender acciones legales como consecuencia de lo ocurrido y cualquier otra actuación que pudiera estar encaminada en "menoscabar" su honor.

Compromisos y eventos

En el primer comunicado que alude a Selena Leo, se expresaban "disculpas" por la imposibilidad de cumplir con compromisos y eventos que previamente se habían pactado. Además, prometía trabajar para "resolver cada caso" de forma individualizada

Sin embargo, el texto de Sonia Madoc denuncia que el primer comunicado le atribuyó "de forma indebida un presunto incumplimiento contractual", algo que mantiene que en ningún caso "se ajusta a la realidad y que afectan de manera directa tanto a mi imagen profesional como a mi persona".

Los documentos no recogen más detalles sobre la ruptura. Sin embargo, en el programa 'No somos nadie' Sonia Madoc ha explicado que "no quería continuar tras Benidorm Fest, pero continué, con dos singles que no funcionaron y una gira que no fue muy extensa de nueve bolos, he cumplido hasta el final y dije que ahora tenía intención de volver en solitario. Pero ella alega que la he dejado tirada cuando, en realidad, he cumplido con mi trabajo".

Sonia llama "esta señora" a Selena y dice que quiso dejar el grupo después del #BenidormFest. Y que solo hicieron 9 bolos este verano. #NoSomos25N pic.twitter.com/smkFXXt3r8 — Lázaro (@Eurolazaro) November 25, 2025

Sonia Madoc y Selena Leo tan solo duraron dos años como dúo, pero lograron éxitos atemporales como 'Yo quiero bailar'. Después, se hizo famosa la enemistad entre ambas y recientemente, volvieron a actuar en conjunto y se presentaron oficialmente para representar a España en Eurovisión, aunque no salieron elegidas.