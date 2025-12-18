Ya es oficial: conoce las 18 canciones participantes en Benidorm Fest 2026

Benidorm Fest 2026 ya tiene sus 18 canciones fuera. La quinta edición del festival levantino ha presentado sus propuestas en una rueda de prensa llena de novedades para un festival que incentivará la proyección de sus artistas de cara a 2026. Vamos a repasarlas una a una, y os contamos también las novedades del certamen.

1 Asha - 'Turista'

Asha llega a Benidorm Fest para exprimir su mestizaje. La canción, con reminiscencia marroquí, nace en Ciudad de México junto a un productor colombiano y un letrista peruano. Como resultado, un tema tremendamente radiable.

2 Atyat - 'Dopamina'

Atyat apuesta por el gran tema bailable de la edición, y quizá el más eurovisivo de todos, aunque este año no vayamos a estar en Viena. Firmado por el ex-concursante de Benidorm Fest Dellacruz, es una canción que prometerá fuerte puesta en escena y baile.

3 Dani J - Bailándote

Dani J lleva años siendo embajador de la bachata por toda Europa, y ahora le toca su momento en España. El sevillano trae una canción que es 100% su esencia, y que hará bailar a bien seguro a todo Benidorm.

4 Dora & Marlon Collins - 'Rakata'

Dora & Marlon dicen abiertamente que su tema es una "macarrada", y lo cierto es que les ha quedado genial. La sencillez en el canto y dulzura de Dora choca con la potencia de Marlon en un tema moderno como él solo. Una carta de presentación espectacular.

5 Funambulista - 'Sobran gilipollas'

Diego Cantero hace un tema directamente dirigido a los gurús de las redes sociales. Sin perder su esencia de pop chicle que lelvamos conociéndole durante años, el tema es mordaz y con un mensaje muy potente.

6 Greg Taro - 'Velita'

La canción de Greg Taro es una de las salidas del Campamento de Composición organizado por RTVE. El hermano de Álvaro Soler viene con un tema con un sonido tremendamente europeo y muy actual, hecho por y para la radiofórmula.

7 Izan Llunas - '¿Qué vas a hacer?'

El tema de Izan Llunas es otro de los salidos del campamento de composición, en lo que es la carta de presentación del hijo del eurovisivo Marcos Llunas al gran público. Con unos agudos de infarto, es una canción tremendamente actual que en directo puede ser una locura.

8 Kenneth - 'Los ojos no mienten'

Benidorm Fest iba necesitando un reggaetón en lo más puro de su palabra, y el de Kenneth lo es, con un estribillo muy viralizable y una manera de venderlo de diez. Le vemos baile a bien seguro.

9 Kitai - 'El amor te da miedo'

Kitai se definen a ellos mismos como 'obreros del rock', y llegan al gran público con un tema rockero pero consumible que habla de algo que hemos vivido todos: el miedo al compromiso. Harán volar pelucas.

10 Ku Minerva - 'No volveré a llorar'

Encontrarse de nuevo con Ku Minerva es encontrarse de nuevo con un sonido que reventó España hace unos años. Lo mejor del tema, es que en ningún momento han buscado sonar a otra cosa. Es un flashback que es muy especial para este Benidorm Fest.

11 Luna Ki - 'Bomba de amor'

La primera edición de Benidorm Fest se quedó sin Luna Ki, pero la vuelta no puede ser mejor. 'Bomba de amor' es un homenaje a la raíz cubana de Luna Ki, con un giro importante respecto a lo que le recordaba el fan de Benidorm Fest.

12 María León ft. Julia Medina - 'Las Damas y el Vagabundo'

La canción a caballo entre España y México es la tercera que sale del campamento de compositores. La mezcla ha dado lugar a un tema empoderado que le canta a algo que es propio de la sociedad: decir por una vez hasta aquí al amor y decidir pasárselo bien.

13 Mayo - 'Tócame'

Mayo es uno de los perfiles que los fans de Eurovisión más han pedido para Benidorm Fest, y ya lo tienen con un tema que es 100% su escencia, muy bailable y actual.

14 Mikel Herzog Jr. - 'Mi mitad'

Para Mikel Herzog Jr. no solo es la canción de Benidorm Fest, es su primera canción en su carrera. Y llega con una balada espectacular, de prodigio vocal. Una carta de presentación para lucirse en un escenario tan importante como es el del Palau de Benidorm.

15 Miranda! & Bailamamá - 'Despierto amándote'

La mezcla de Miranda! & Bailamamá es uno de los grandes nombres del festival. Miranda! es un fenómeno total en Argentina, y Bailamamá viene de la mano de Óscar Ferrer de Varry Brava, el que en un parón de la banda se suma a un concepto muy pop, que en voz de los propios Miranda! bebe del pop español que ellos tanto consumen.

16 Rosalinda Galán - 'Mataora'

Rosalinda Galán trae la propuesta de raíz de la edición. 'Mataora' es un tema que se inspira en la 'Carmen de Merimé', pero cambiando la perspectiva hacia la mujer empoderada que por fin canta de ella. Todo raíz.

17 The Quinquis - 'Tú no me quieres'

El sonido quinqui ha vuelto, y en parte es por bandas como The Quinquis. La mezcla de tres estilos completamente distintos convergen en un tema que tiene un toque ochentero y mucho poderío.

18 Tony Grox & Lucycalys - 'Te amaré'

Cerramos con la conjunción del productor Tony Grox y la voz imponente de Lucycalys para traernos el tema más sureño de la edición. Esos temas de raíz andaluza que encaja perfectamente en una fiesta o en la playa. Apropiadísimo para Benidorm Fest.