Benidorm Fest 2026 ya tiene presentadores: ¡Descúbrelos!

Benidorm Fest afrontará su quinta edición sin implicación con Eurovisión. Tras la Asamblea General de la UER celebrada ayer en la ciudad de Ginebra, se aprobaron los estatutos de Eurovisión 2026, con lo que se aprobaba la presencia de Israel en Viena. Este hecho hizo retirarse del concurso a una RTVE que hizo todo lo que tuvo en su mano para conseguir sanciones para la KAN tras la instrumentalización del festival los dos últimos años.

Sin embargo, desde la confirmación de fechas de Benidorm Fest 2026, desde la pública se ha dejado claro que el festival levantino se celebraría con total normalidad estando o no en el Eurofestival. Y así será, hasta el punto de aprovechar la corporación para desvelar sus presentadores horas escasas después de despedirse de Eurovisión tras 64 años de presencia de manera ininterrumpida.

Cuatro perfiles contrastados

Benidorm Fest 2026 contará con cuatro presentadores sobradamente conocidos por la población española. El nombre más impactante es el de un Jesús Vázquez que se incorpora a RTVE tras una gran etapa en Mediaset, donde dirigiría proyectos como 'Operación Triunfo' o 'Bailando con las Estrellas'. Ahora, llega a la pública con un gran reto: el de capitanear el festival de la música española.

Junto a Vázquez, el segundo nombre masculino del cuarteto de presentadores de Benidorm Fest 2026 es el de un Javier Ambrossi de rabiosa actualidad en estas últimas fechas. Luego de presentar la gala de los Premios Goya en 2024 y tener presencia en la pública siendo profesor de interpretación de 'Operación Triunfo' en sus ediciones de 2017 y 2018, Ambrossi llega a un formato que le viene como anillo al dedo.

En la parte femenina Benidorm Fest cuenta con dos figuras irreverentes y sobradamente preparadas como son Inés Hernand y Lalachus. La primera es una fija de Benidorm Fest, habiendo sido presentadora del formato en 2022, 2023 y 2025, teniendo siempre una vinculación cercana con el certamen levantino.

A Hernand le acompañará una Lalachus que llevaba siendo pedida tiempo para dar ese salto a presentar el festival. El año pasado condujo "La noche del Benidorm Fest", el access al festival, además de protagonizar unas Campanadas icónicas junto a David Broncano. Ahora se sumará a los presentadores de la Gran Final así como llevar el posgala junto a Inés Hernand.

La pública también ha confirmado que el programa previo a cada gala, "Benidorm Calling" será presentado por la propia Lalachús junto a Ángela Fernández y Juanjo Bona.

Con todo esto, el siguiente episodio camino a Benidorm Fest llegará el próximo día 11, cuando los 18 artistas de la edición podrán publicar en sus redes un adelanto de 20 segundos de sus canciones, en lo que será el primer contacto del fandom con las canciones de la edición. Habrá que estar atentos.