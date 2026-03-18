Qué es la línea roja que está apareciendo en las carreteras españolas

La presencia de una línea roja en algunas carreteras españolas está empezando a generar dudas entre los conductores. Aunque a simple vista pueda parecer una novedad compleja, su significado es claro: advertir de un tramo especialmente peligroso y reforzar la prohibición de adelantar.

Se trata de una medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que desde 2025 ha comenzado a implantar este tipo de señalización horizontal en puntos con elevada siniestralidad. Su objetivo principal es reducir accidentes y disuadir conductas imprudentes al volante.

Qué significa la línea roja en la carretera

La línea roja continua cumple la misma función que una línea blanca continua tradicional: prohíbe el adelantamiento. Sin embargo, añade un componente visual mucho más llamativo para captar la atención del conductor.

Este tipo de señalización suele aparecer de dos formas: Se puede encontrar entre dos líneas blancas continuas, o superpuesta sobre una línea blanca continua ya existente.

El uso del color rojo no es casual. Se trata de un recurso que busca generar una percepción de mayor peligro, obligando al conductor a extremar la precaución en ese tramo concreto.

Por qué se está implantando

La decisión de introducir esta señal responde a la necesidad de actuar en carreteras con un historial elevado de accidentes. Según los últimos datos disponibles, en 2025 fallecieron 1.119 personas en vías interurbanas en España, una cifra que, aunque supone un descenso respecto al año anterior, sigue siendo motivo de preocupación.

La línea roja actúa como un refuerzo visual en zonas donde, pese a la señalización convencional, siguen produciéndose adelantamientos indebidos y maniobras de riesgo.

Dónde ya se puede ver en España

Uno de los ejemplos más conocidos es la carretera A-355, a su paso por Coín (Málaga), un tramo que ha registrado una alta siniestralidad en los últimos años.

En esta vía, las autoridades autonómicas, en colaboración con la DGT, han aplicado esta medida como elemento disuasorio para reducir el número de accidentes graves. La intención es extender progresivamente esta señalización a otros puntos conflictivos del país.

Multas por ignorar la línea roja

No respetar esta señal tiene las mismas consecuencias que saltarse una línea continua, pero con especial vigilancia al tratarse de zonas de riesgo. Las sanciones pueden alcanzar hasta 400 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.

La normativa recuerda que está prohibido adelantar en estos tramos, salvo en situaciones excepcionales, como:

Adelantar a ciclistas o vehículos lentos

Esquivar un obstáculo en la vía

Rebasar vehículos inmovilizados

Una medida para reducir la siniestralidad

La introducción de la línea roja forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad vial en España. Más allá de su función normativa, su verdadero valor está en el impacto psicológico que genera en el conductor.

Al aumentar la percepción de peligro, se espera que disminuyan los adelantamientos indebidos y, con ello, los accidentes en carreteras secundarias, donde se concentra una gran parte de la siniestralidad.

En definitiva, si ves una línea roja en la carretera, el mensaje es inequívoco: estás en un tramo de alto riesgo y debes extremar la precaución.