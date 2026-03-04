Noticias

¿Qué es el "plastic eating"? La peligrosa tendencia viral para adelgazar en China

TikTok se ha llenado de vídeos en los que jóvenes muestran esta práctica, que se ha vuelto viral en redes sociales como método para adelgazar.

¿Qué es el "plastic eating"? La peligrosa tendencia viral para adelgazar en China
Tendencia viral plastic eating Foto: Captura (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

04 Marzo 2026 14:54 (hace 2 horas)

Se conoce como "plastic eating", una práctica que consiste en introducir la comida en la boca envuelta en papel film o en fundas especiales para la lengua. La persona la mastica y la saborea, pero después la escupe sin llegar a ingerirla.

Vídeos Los Replicantes

El objetivo es engañar al cerebro: al masticar el alimento, se intenta generar sensación de saciedad y reducir el hambre sin consumir realmente las calorías. En los vídeos que circulan en redes sociales se puede ver a jóvenes realizando este proceso paso a paso, envolviendo la comida antes de llevársela a la boca, masticándola durante unos segundos y escupiéndola posteriormente.

Especialistas como Andrea Calderón, directora del Máster en Nutrición, Composición Corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, advierten de que esta práctica es tan viral como peligrosa y subrayan que se trata de una conducta de riesgo, no de una dieta ni de una estrategia válida para perder peso. "Desde el punto de vista fisiológico, la saciedad no depende únicamente del acto mecánico de masticar", explica la experta.

@viral.fact.check Cuma Dikunyah Tanpa Dimakan, Benarkah Bisa Bikin Kurus? #viral #berbagiinfo #faktaunik #fyp ♬ suara asli - VIRAL FACT CHECK

¿Podría funcionar esta estrategia?

Los especialistas advierten de que esta práctica no tiene una base fisiológica real para provocar saciedad. Para que el organismo active correctamente los mecanismos que regulan el apetito, es necesario que los nutrientes lleguen al tracto digestivo. En ese proceso intervienen hormonas como la grelina, la leptina o péptidos intestinales como el GLP-1, que envían señales al sistema nervioso central para regular el hambre y la sensación de saciedad.

Cuando la comida se mastica pero no se llega a tragar y se escupe, estos mecanismos no se activan de forma adecuada. Los expertos señalan que puede aparecer una sensación momentánea de saciedad, pero no existe una respuesta metabólica real. A medio plazo, este tipo de conductas puede alterar la percepción normal del hambre y favorecer una relación poco saludable con la comida.

Además, los especialistas alertan de que este tipo de prácticas pueden normalizar estrategias restrictivas encubiertas, que en algunos casos pueden ser la antesala de trastornos de la conducta alimentaria, especialmente entre los jóvenes.

A ello se suman otros posibles riesgos para la salud. Por un lado, puede aumentar la probabilidad de desarrollar conductas alimentarias poco saludables; por otro, existe riesgo de atragantamiento o asfixia al manipular la comida de esta forma. También preocupa la posible ingestión de microplásticos, ya que muchos de los vídeos muestran alimentos envueltos en papel film u otros materiales plásticos.

Con solo masticar no vale

Este tipo de prácticas se alejan por completo de lo que implica una alimentación saludable, ya que no aportan nutrientes ni energía al organismo. Por ello, Calderón recomienda que, si una persona quiere perder peso, lo más adecuado es acudir a un dietista-nutricionista que pueda diseñar un plan alimentario adaptado a sus necesidades, evitando recurrir a métodos virales que pueden resultar perjudiciales para la salud.

La experta recuerda que la salud no se construye a través de atajos virales para adelgazar, sino mediante educación nutricional y una relación equilibrada con la comida.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
Visita una fiesta española en Japón y no puede creer lo que encuentra: "Surrealista"

Visita una fiesta española en Japón y no puede creer lo que encuentra: "Surrealista"

Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA

Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA

Todo lo que compra un español en un supermercado de Kazajistán con cinco euros

Todo lo que compra un español en un supermercado de Kazajistán con cinco euros

Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

Contenidos que te pueden interesar

¿Qué es el "plastic eating"? La peligrosa tendencia viral para adelgazar en China

¿Qué es el "plastic eating"? La peligrosa tendencia viral para adelgazar en China

María Guardiola pierde la primera investidura y VOX amenaza con repetición electoral

María Guardiola pierde la primera investidura y VOX amenaza con repetición electoral

De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega

De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega

Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

Las empresas estarán obligadas a compensar los festivos que caigan en sábado en 2026

Las empresas estarán obligadas a compensar los festivos que caigan en sábado en 2026

La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

Muere Kike Poveda: activista LGTBIQ+ y por la visibilidad del VIH

Muere Kike Poveda: activista LGTBIQ+ y por la visibilidad del VIH

Muere la influencer María Rita a los 25 años

Muere la influencer María Rita a los 25 años