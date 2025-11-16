Los Replicantes
Todo lo que compra un español en un supermercado de Kazajistán con cinco euros

Un tiktoker ha querido enseñarnos la realidad de este país asiático y es que con cinco euros te llevas una bolsa llena de alimentos.

Compra en un supermercado Carefood de Kazajistán Foto: Captura (Los Replicantes)
Andrea Torrente

16 Noviembre 2025 09:30 (hace 18 horas)

Un español decide viajar a Kazajistán y graba para su perfil de TikTok todo lo que puede comprar en un supermercado de la ciudad con tan solo cinco euros. En España, con la subida del precio de los alimentos y la cesta de la compra cada vez más encarecida es difícil comprar más de una cosa con un billete de cinco euros.

El viajero ha mostrado los precios que hay dentro de los mercados locales del país asiático y todo el mundo que lo ve se acaba dando cuenta de lo asequible que resultaría vivir allí con un salario base como los que tenemos en España.

La página de internet Sin Código Postal señala que "Kazajistán es un país bastante barato si lo comparamos con Europa. Aunque ligeramente más caro que sus vecinos de Asia Central, sigue siendo muy económico. Comer en un restaurante local puede costar apenas 3 euros al cambio".

¿Qué puede comprar con cinco euros?

El tiktoker comienza con un litro de agua por 0,28 euros, una bolsa de patatas por 0,94 euros, otra bolsa de patatas de marca blanca por 0,35 euros. "Para matar el antojito dulce" continúa con una chocolatina a 0,58 euros.También se compra unos cacahuetes por 0,53 euros, tres plátanos por 0,80 euros y unas uvas por 0,67 euros.

@zapeontour TODO LO QUE COMPRO POR 5€ EN UN SUPERMERCADO DE KAZAJISTÁN #dondeestakazajistan #preciokazajistan #comidakazajistan #cuantovalekazajistan #queverenkazajistan ♬ El Secreto de las Tortugas (Version 2010) - Maldita Nerea

Todos estos productos los compró por cinco euros, una cantidad que en algunos países europeos apenas llega para una bebida o un snack. El vídeo demuestra que Kazajistán es un país asequible, donde los supermercados ofrecen variedad de productos con precios muy bajos y buenas calidades.

Si a esto le añadimos la impresionante naturaleza y el encanto urbano, no resulta de extrañar que cada vez más españoles se vayan a vivir a este tipo de destinos en el centro de Asia Central. Kazajistán es un lugar lleno de rascacielos, pero también de bazares antiguos, con festivales de música electrónica y donde puedes llenar una bolsa de la compra con tan solo cinco euros; una mezcla de cultura, precios y hospitalidad que no pertenecen a la actualidad.

