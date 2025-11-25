La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

La DGT la ha vuelto a liar, esta vez no ha sufrido un ataque informático en el que se pudiera robar un listado con millones de conductores y sus respectivas informaciones acerca de domicilios, vehículos o datos particulares o, por lo menos, todavía no; como ocurría en el pasado.

Una situación que derivó en la venta de datos privados y en una de las mayores campañas de suplantación que hemos vivido en nuestro país con millones de falsos correos de la Dirección General de Tráfico. Mensajes donde se exigía el pago de una multa y, en cuestión de minutos, los que estaban detrás de toda esta trama accedían a las cuentas bancarias privadas.

Despiste actual de la DGT

Ahora, ha salido a la luz una contraseña secreta de la DGT; una situación donde la expresión "un secreto a voces" queda perfecta. Carlos Cantero, experto en seguridad, denuncia lo que sucedió durante la emisión de un programa de Telecinco y asegura que la DGT debe aprender sobre cuestiones de seguridad.

El programa transcurría con normalidad y cuando la cámara enfoca a uno de los ordenadores de tráfico aparece con total claridad el usuario y la contraseña con el que acceden al ordenador, en este caso se lee claramente: 5432 y un último dígito que es preferible omitir para no difundir más la contraseña.

Qué fuerte esto. La DGT ha filtrado el usuario y la contraseña de su backoffice en Telecinco Noticias Mediodía.



Un amigo me ha avisado y, efectivamente, durante un par de segundos aparece la información.



Es bastante probable que la URL sea sólo accesible por VPN (espero), pero... pic.twitter.com/uBbBTRtDu0 — Miguel Ángel Durán (@midudev) November 21, 2025

No solo cometen el error de poner un papel pegado al ordenador con el usuario y la contraseña para acceder al mismo, sino que la contraseña numérica es muy sencilla. Este despropósito pone en riesgo una vez más la seguridad y los datos personales de millones de conductores.

Ante este escándalo, las redes se están llenando de comentarios de usuarios indignados. En X, encontramos: "La tecnología avanza a pasos agigantados, es imperativo que la seguridad informática no se quede rezagada, pues un simple descuido puede abrir la puerta a vulnerabilidades que comprometen no solo la integridad de sistemas críticos, sino también la confianza de los ciudadanos", comparte un usuario.