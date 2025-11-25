Los Replicantes
Buscar

Noticias

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

La Dirección General de Tráfico comete un despiste que atenta contra la seguridad de millones de conductores.

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa
Un coche y logo de la DGT Foto: Envato Elements (Los Replicantes)
Andrea Torrente

Andrea Torrente

25 Noviembre 2025 15:31 (hace 8 horas)

La DGT la ha vuelto a liar, esta vez no ha sufrido un ataque informático en el que se pudiera robar un listado con millones de conductores y sus respectivas informaciones acerca de domicilios, vehículos o datos particulares o, por lo menos, todavía no; como ocurría en el pasado.

Vídeos Los Replicantes

Una situación que derivó en la venta de datos privados y en una de las mayores campañas de suplantación que hemos vivido en nuestro país con millones de falsos correos de la Dirección General de Tráfico. Mensajes donde se exigía el pago de una multa y, en cuestión de minutos, los que estaban detrás de toda esta trama accedían a las cuentas bancarias privadas.

Despiste actual de la DGT

Ahora, ha salido a la luz una contraseña secreta de la DGT; una situación donde la expresión "un secreto a voces" queda perfecta. Carlos Cantero, experto en seguridad, denuncia lo que sucedió durante la emisión de un programa de Telecinco y asegura que la DGT debe aprender sobre cuestiones de seguridad.

El programa transcurría con normalidad y cuando la cámara enfoca a uno de los ordenadores de tráfico aparece con total claridad el usuario y la contraseña con el que acceden al ordenador, en este caso se lee claramente: 5432 y un último dígito que es preferible omitir para no difundir más la contraseña.

No solo cometen el error de poner un papel pegado al ordenador con el usuario y la contraseña para acceder al mismo, sino que la contraseña numérica es muy sencilla. Este despropósito pone en riesgo una vez más la seguridad y los datos personales de millones de conductores.

Ante este escándalo, las redes se están llenando de comentarios de usuarios indignados. En X, encontramos: "La tecnología avanza a pasos agigantados, es imperativo que la seguridad informática no se quede rezagada, pues un simple descuido puede abrir la puerta a vulnerabilidades que comprometen no solo la integridad de sistemas críticos, sino también la confianza de los ciudadanos", comparte un usuario.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  9. Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua
  10. Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi
Artículos relacionados
No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?

¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?

La DGT también puede multarte cuando no conduces: ¿qué otras sanciones puede imponer?

La DGT también puede multarte cuando no conduces: ¿qué otras sanciones puede imponer?

Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Contenidos que te pueden interesar
Rosalía afirma que padece TDAH: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"

Rosalía afirma que padece TDAH: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"

Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo

Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo

Amancio Ortega se convierte en el casero de Amazon: su nuevo edificio de 700 millones

Amancio Ortega se convierte en el casero de Amazon: su nuevo edificio de 700 millones

Javier Calvo rompe su silencio: cuál es su relación con Guitarricadelafuente

Javier Calvo rompe su silencio: cuál es su relación con Guitarricadelafuente

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

Maribel Vilaplana abandonó el parking 20 minutos antes del envío del Es-Alert

Maribel Vilaplana abandonó el parking 20 minutos antes del envío del Es-Alert

Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados

Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados