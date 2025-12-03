Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

Adiós a la baliza de emergencia V-16. Desde el 1 de enero de 2026 será completamente obligatorio contar con este dispositivo en el vehículo, destinado a señalizar el coche en caso de avería, tanto con avisos luminosos como geolocalización.

La nueva normativa tiene intención de evitar accidentes en carretera durante la colocación de los triángulos y facilitar la acción de los efectivos de emergencia a través de la geolocalización de los accidentados.

La baliza v-16 busca fomentar la seguridad vial de todos los conductores .

Sin embargo, esta nueva medida no está lejos de tener controversia. La imposición de las balizas V-16 conlleva ofertas en grandes superficies, pero también implica un gasto extra para las familias ahogadas en una era de gran inflación. Pero el problema no queda ahí, ya que algunas de las que se venden ni siquiera cumplen con las características requeridas.

Denuncia ante la DGT: Facua denuncia un "fraude"

Ante la imposición de las balizas de emergencia V-16, la asociación Facua-Consumidores en Acción ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de favorecer un "fraude masivo" en la venta de estos dispositivos.

El problema es que algunas de las que se venden no están homologadas, por lo que ha reclamado la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo".

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, defiende que la DGT debe actuar e impedir el "uso de su logotipo de manera ilícita", en lugar de limitarse a recomendar la visita a su página web en búsqueda de información. Aquí se puede comprobar si el modelo está homologado para su uso desde el 1 de enero de 2026.

Por todos estos motivos, la DGT ha aclarado su posición y da marcha atrás. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que serán "flexibles" durante los primeros meses, sin multas inmediatas (80 euros) y que se priorizará un período de información y adaptación, según ha indicado en el VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible.

Irregularidades en la venta

El portavoz de Facua asegura que se han detectado irregularidades en la venta de este tipo de balizas, que se anuncian como homologadas por la DGT incluso utilizando su logotipo, cuando en realidad no se podrán emplear desde el 1 de enero de 2026.

Por este motivo, el portavoz de Facua ha criticado la actitud de "pasividad" de Tráfico por no "haber hecho absolutamente nada para frenar este fraude a los consumidores" y considera que, en la práctica, la DGT "permite un fraude comercial a gran escala".

La DGT ha asegurado, por su parte, que no era partidaria de comercializar dispositivos de preseñalización de accidentes y averías V-16 no contectados. Sin embargo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio la razón a los fabricantes en 2021 y autorizó el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero de 2026.

En todo caso, para evitar cualquier fraude, hay que visitar la página web de la DGT, donde publica listados y certificados de los modelos homologados, que se ajustan a la normativa y que se corresponden con los más de 200 modelos disponibles.