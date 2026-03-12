Senegal eleva las multas y condenas por conductas homosexuales

La Asamblea Nacional de Senegal ha aprobado una reforma legal que endurece de forma notable las penas por mantener relaciones homosexuales. La iniciativa, impulsada por el primer ministro Ousmane Sonko, salió adelante con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra. Esta propuesta ha sido uno de los ejes políticos de Sonko desde su llegada al poder en 2024. No obstante, la norma aún debe ser promulgada por el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, para que entre en vigor.

La reforma contempla penas de prisión de entre cinco y diez años para "toda persona que haya cometido un acto contra natura". El ministro del Interior, Bamba Cissé, defendió la medida en nombre del Ejecutivo al señalar que "esta ley es, ante todo, cultural". "Nadie tiene derecho a imponer sus valores a los demás (...). En Occidente se prohíbe la poligamia; en Senegal tenemos derecho a prohibir los actos contra natura", añadió.

El debate parlamentario se prolongó durante cerca de diez horas y estuvo marcado por la ausencia de la ministra de Justicia, Yacine Fall, que fue sustituida por el propio Cissé para defender la iniciativa ante la Cámara.

La reforma actualiza el artículo 319 del Código Penal

La reforma impondrá penas de cárcel de cinco a diez años y multas de hasta 15.000 euros. Envato

Este precepto ya contemplaba sanciones por las relaciones entre personas del mismo sexo en el país africano. La nueva normativa no solo endurece las penas de prisión, sino que también incrementa las sanciones económicas. Las multas podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (unos 15.000 euros), frente al límite actual de 1,5 millones (alrededor de 2.300 euros).

Además, el texto prevé castigos para quienes promuevan o defiendan públicamente las relaciones homosexuales. En las últimas semanas se han producido detenciones por presunta homosexualidad, entre ellas algunas personas con perfiles conocidos en redes sociales o vinculadas al ámbito del espectáculo.

Denuncias por trabas a la reforma

El primer ministro ha denunciado supuestas trabas, tanto internas como externas, que, según sostiene, frenaron iniciativas similares en el pasado, incluyendo presiones de "grupos de interés organizados". En este contexto, Sonko apeló a la legitimidad popular y quiso cerrar filas con el Gobierno: "Creemos en Dios y estamos con el pueblo senegalés. Si todos están en nuestra contra, pero el pueblo nos respalda, seremos invencibles", afirmó.

Qué postura mantiene el islam sobre la homosexualidad

En la interpretación tradicional del Corán las relaciones homosexuales se consideran prohibidas. Envato

El endurecimiento legal se produce en un contexto de creciente presión social y mediática en torno a la homosexualidad en Senegal, un país de mayoría musulmana donde este debate continúa siendo especialmente sensible.

En la interpretación tradicional más extendida dentro del islam, las relaciones homosexuales se consideran prohibidas (haram). Esta visión se apoya en lecturas clásicas del Corán y en la jurisprudencia islámica, que sitúan la sexualidad dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer.

No obstante, no existe una posición única. En las últimas décadas han surgido corrientes reformistas y colectivos musulmanes LGTBI que proponen interpretaciones más inclusivas, aunque siguen siendo minoritarias en muchos países.

En Senegal, donde más del 90 % de la población profesa el islam, la sociedad mantiene en general posturas conservadoras respecto a la sexualidad, lo que influye tanto en el debate político como en la percepción social de estas cuestiones.

Tendencias en otros países africanos

En el conjunto del continente africano, la situación es desigual. Algunos países han endurecido en los últimos años sus leyes contra la homosexualidad apelando a tradiciones culturales o religiosas, mientras que otros mantienen legislaciones heredadas del periodo colonial. También existen excepciones, como Sudáfrica, que reconoce el matrimonio igualitario y cuenta con un marco legal más protector para el colectivo LGTBI.

De los más de sesenta países que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, cerca de una treintena se encuentran en África, donde buena parte de estas normas tienen su origen en legislaciones introducidas durante la etapa colonial.